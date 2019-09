Kokainbirtoklásért letartóztattak egy amerikai sportolót, de a motorházon talált „drog” egészen más volt

A helyszíni gyorsteszt kokainnak mutatta az autón talált fehér valamit. A rendőrök is megdöbbentek az eredményen, de csak vádat emeltek ellene, majdnem tönkretéve a fiatal egyetemista ígéretes karrierjét. Az egész ügy nevetséges lenne, ha a megbízhatatlan gyorstesztek miatt nem kerülne olyan sok ember börtönbe az Egyesült Államokban.

Shai Werts, a Georgia Southern egyetem amerikaifoci-csapatának irányítója arra számított, sportteljesítményével fog bekerülni az országos amerikai sajtóba, de nevét végül egy elsőre röhejesnek tűnő letartóztatás miatt ismerhette meg az Egyesült Államok. A fiatal sportoló július 31-én a dél-karolinai Clinton városából tartott vissza az egyetemre, amikor egy kis vidéki országúton egy rendőr gyorshajtásért félreállította.

A később nyilvánosságra hozott rendőrségi testkamerás felvételekből kiderült, hogy az őt vizsgáló rendőrök meg voltak győződve arról, hogy Werts rejteget valamit, de hiába kutatták át az autóját, nem találtak semmit. Ekkor arra jutottak, biztosan kidobott valami az ablakon, megszabadulva a bizonyítéktól.

Charles Browder rendőr ekkor vette észre a motorháztetőn lévő, elmosódott fehér anyagot, amiből azonnal lekapart egy kis mintát, majd egy gyorsteszttel megnézte, hogy kábítószer-e. A teszt eredménye egyértelmű volt. Az autón talált valami: kokain.

Amikor megkérdezték tőle, Werts közölte, hogy az a fehér valami nem kokain, hanem madárürülék, amit megpróbált lemosni, de nem sikerült. Nem hittek neki. Azonnal letartóztatták, fogdába zárták és vádat emeltek kokainbirtoklás miatt.

Mint később kiderült, nem kellett volna. Egy soron kívül – a megszokott több hónap helyett mindössze nyolc nap alatt – elvégzett rendes laboratóriumi teszt ugyanis bebizonyította, hogy Werts igazat mondott. A kokainnak hitt anyag tényleg madárürülék volt.

Wertsnek szerencséje volt. Ahogy a Greenville News című lapnak a hétvégén elmondta, egy ismert egyetemi focicsapat irányítójaként volt lehetősége egy jó ügyvédhez, és már letartóztatása másnapján le tudta tenni az óvadékot, hogy szabadlábon védekezhessen az ellene felhozott vádak ellen. Másoknak azonban nincs erre lehetőségük.

Ők valószínűleg még mindig a fogdában lennének, és ez nincsen rendben

– jelentette ki Werts.

Életeket tesznek tönkre

Wertsnek igaza van. Az amerikai rendőrségeken használt gyorstesztek, amiket a járőröknek adnak, hogy már az út szélén is ellenőrizni tudják, hogy egy autósnál talált anyag valóban kábítószer-e, valójában teljesen megbízhatatlanok. Az alig két dollárba kerülő tesztek rendszeresen drognak azonosítanak be teljesen ártalmatlan anyagokat, és az eredmények alapján emberek százai kerülnek börtönbe, és néznek szembe akár súlyos börtönbüntetésekkel is.

Pontos számokat nem lehet tudni arról, hogy hány esetben kerültek ártatlanul megvádolt emberek börtönbe, de számuk akár több ezer is lehet. Az amerikai sajtó több ilyen esetről is beszámolt. A Fox 5 televízió nyomozása például kiderítette, hogy csak Georgia államban 145 alkalommal mutatott ki hamisan illegális drogot a gyorsteszt, és mindezt csak 2017-ben.

Hasonló esetek szerte az Egyesült Államokban megtörténnek. A gyorstesztek rendszeresen kábítószernek mutatnak ki olyan hétköznapi anyagokat, mint a homok, mosószer, fejfájás-csillapító, gyertyaviasz, légfrissítő, gipsz, fájdalomcsillapító, kávé vagy oregánó. Sőt, a Fox13 televízió egyik vizsgálata alatt még a levegőre is illegális drogot jelzett egy bevizsgált gyorsteszt.

Tönkrement egy férfi élete, mert a rendőrök droggal keverték össze a púderét A 61 éves kanadai férfit kilakoltatták és mindenét elvesztette, miután halálos kábítószert áruló dílerként lett ismert a neve a rendőrség miatt.

Bár az esetek nagy többségében a rendes, több millió forintos gépeken elvégzett laboratóriumi tesztek végül bebizonyítják, hogy a gyorsteszt eredménye hamis volt, azok eredményeire jellemzően több hónapot, akár több mint fél évet is várni kell. Közben a gyorstesztek alapján drogbirtoklással, vagy drogterjesztéssel megvádolt emberek feje felett ott lebeg a több évig tartó börtönbüntetés réme.

És ha nincsen elég pénzük, kénytelenek rácsok mögött kivárni, míg kiderül, hogy ártatlanok.

Mint például a floridai Rebecca Shaw, akit öt hónapon át tartottak fogva, mire férje ki tudta fizetni az ötezer dolláros óvadékot. Majd újabb hét hónapba telit, mire a laboratóriumi tesztek bebizonyították, hogy a gyorsteszt hibás volt, és amit oxikodonnak mutatott, valójában csak vitamin volt.

Sőt, előfordul, hogy a megvádolt ember inkább bűnösnek vallja magát, ha egy előnyösnek tűnő vádalkut ajánlanak neki.

Mint Amy Albritton, akit Texasban állítottak meg, amikor egy hónapja megismert barátjával utazott az államban. Az autója padlóján a rendőrök valami anyagot találtak, amit a gyorsteszt crack kokainként azonosított. A 43 éves nőt letartóztatták, és közölték, akár két évig tartó börtönbüntetést is kaphat, de felajánlották neki, hogy, ha bűnösnek vallja magát, 45 nap fogdával megússza, amit feltehetően nem is kell végig leülnie.

Megtette. Öt hónappal szabadulása után azonban egy törvényszéki tudós ellenőrizte a laboratóriumba küldött mintákat, és kiderült, hamis eredményt hozott a drogteszt. Amit találtak, csak egy vény nélkül kapható fájdalomcsillapító volt.

Szintén a vádalkut választotta a floridai Melissa Morales, akit azért állított meg egy rendőr, mert nem volt lámpa a kerékpárján. A nőt végül fél évig tartó börtönbüntetésre ítélték, mert a gyorsteszt szerint a nála talált „fehér, kőszerű anyag” metamfetamin volt. Morales azután vallotta bűnösnek magát, hogy tíz évig tartó börtönbüntetés elé nézett. Alig egy hónappal később azonban kiengedték, és felmentették, miután kiderült, hogy a „kőszerű anyag” valójában csak egy kő volt.

Ez a pár példa azonban a jéghegy csúcsa. Azt senki sem tudja, hogy mennyi ártatlanul megvádolt ember ül jelenleg is amerikai rendőrségi fogdákban és börtönökben, a hamis eredményt hozó drogtesztek miatt.

Kiemelt kép: Chris Thelen/Getty Images