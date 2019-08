Újabb lövöldözés történt Amerikában, legalább tízen meghaltak

Alig tizenkét órával a texasi mészárlás után az ohiói Daytonban is lövöldözés történt, az első információk szerint tizenhatan sérültek meg– írja az NBC.

Helyi idő szerint vasárnap hajnalban adták le a lövéseket, és több mint tíz ember meghalt. A rendőrség nem sokkal hajnali három óra után tette ki, hogy zajlik a helyszínelés, mindenki kerülje el a környéket.

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come.

— Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019