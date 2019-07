Lövöldözés volt egy kaliforniai fesztiválon

Lövöldözés volt vasárnap egy észak-kaliforniai fokhagymafesztiválon, a legfrissebb hírügynökségi jelentések szerint három ember meghalt, és tizenketten megsebesültek.

A lövöldözés az észak-kaliforniai Gilroyban rendezett idei háromnapos fokhagymafesztiválon történt az esti órákban.

Hírügynökségek és hírtelevíziók egyelőre csak a rendezvény résztvevőire, illetve a közösségi médiában megjelent felvételekre hagyatkozva számolnak be a történtekről. A közlések szerint lövések dördültek el, és hatalmas pánik tört ki, az emberek fejvesztve menekültek.

A CNN-nek a rendfenntartó szervek egyik illetékese megerősítette, hogy az FBI ügynökei vizsgálják az ügyet. Rendőrök, tűzoltók és a mentőszolgálat emberei érkeztek a helyszínre.

Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetében azt írta, hogy a lövöldözőt még nem fogták el.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019