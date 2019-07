Felfüggesztették az EU-csúcsot

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke felfüggesztette az európai uniós csúcstalálkozót, hogy kétoldalú megbeszéléseket folytasson a tagállamok vezetőivel – írta az Európai Tanács elnökének szóvivője Twitter-üzenetében vasárnap késő este.

#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed.

— Preben Aamann (@PrebenEUspox) June 30, 2019