Politico: Nem valószínű Timmermans megválasztása

Vasárnap este este tartják a legfontosabb uniós tisztségek elosztására összehívott csúcstalálkozót, aminek indulását többször is elhalasztották, mert elhúzódott a Néppárt miniszterelnökeinek azt megelőző találkozója.

A nap folyamán felmerült, hogy a héten zajlott oszakai G20 csúcson a legfontosabb taghoszágok csúcsvezetői megállapodtak abban, hogy Frans Timmermans szociáldemokra csúcsjelölt kaphatja meg az Európai Bizottság elnöki posztját. A forgatókönyv szerint, amit a Reutersnek több forrás is megerősített, az Európai Néppárt lemondana erról a pozícióról, cserébe több más vezető posztért.

Az már napközben is látszot, hogy számos néppárti politikus nem ért egyet ezzel a satrtégiával, így például levélben tiltakozott a döntés ellen Joseph Daulnál, az Európai Néppárt elnökénél Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, de ellene van a hírek szerint többek közt Bojko Borisszov bolgár, Andrej Plenković horvát és Leo Varadkar ír miniszterelnök is. A Politico.eu szerint a Néppárt tagjai fellázadtak az ötlet ellen és már Donald Tusk az Európa Tanács elnöke, a kompromisszum állítólagos kitalálója sem vár megoldást a mai csúcson. A Politico információi szerint kompromisszumos jelöltként ismét előkerült a dán Margrethe Vestager versenyjogi biztos és a francia Michel Barnier, Brexit-ügyi főtárgyaló neve is.

(Politico.eu, kiemelt kép: Bielik István / 24.hu)