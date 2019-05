Nyílvesszős gyilkosságok: cserbenhagyták a hatóságok a szektába keveredett fiatal lányt

Ritkán látott halálesetek borzolták fel a kedélyeket május közepén Németországban. Egy passaui motelban három holttestet találtak, két nőét és egy férfiét, halálukat láthatóan íjpuskából kilőtt nyílvesszők okozták. A rejtélyt csak fokozta, hogy nem sokkal később két újabb női holttestet fedeztek fel az egyik passaui áldozat wittingeni otthonában.

Az esetből nem csak egy, a középkori életmódért rajongó, különös szekta képe rajzolódik ki, hanem az is, hogy hiába fordultak a hatóságokhoz egy, a szektába került kamaszlány szülei, semmiféle segítségre nem számíthattak.

Az eltévedt lány

Carina Uwira 16 éves koráig egy introvertált, de barátokkal rendelkező, a világ dolgai iránt érdeklődő, a történelmet, a görög és a régi latin nyelvet kedvelő kamaszlány volt, aki sokat olvasott. A szülei szerint akkor kezdett el megváltozni minden, amikor 2015-ben egy iskolai kirándulás alkalmával részt vett egy küzdősport-egyesület próbaedzésén. Nemsokára be is lépett a klubba, ahol megismerkedett az akkor 50 éves Torsten W.-vel.

Carina viselkedése szinte egyik napról a másikra megváltozott. Rendszeresen durván beszólt a szüleinek, sokat járt el, amikor otthon volt, bezárkózott a szobájába, és még a két fiútestvérével se beszélt. Szülei, Julia és Olaf az iskolához fordultak, mert Carina a latintanárán keresztül került be a sportegyesületbe. Az iskola nem tett semmit, a latintanár viszont azt tanácsolta Carinának, hogy forduljon gyámügyhöz. A fiatal lány Torsten W. és a hatóságok segítségével elérte, hogy elköltözhessen otthonról egy nevelőotthonba.

Nem sokkal később Carina latintanára öngyilkos lett, egy autó elé lépett. Búcsúlevelében tettéért Uwiráékat okolta. Julia és Olaf Uwira feljelentették Torsten W.-t, de ő addigra már eltűnt. Carina 2016 júliusában családon belüli erőszakkal vádolta meg a szüleit és egy nőismerőse, Farina C. segítségével megpróbálta elérni, hogy vonják meg a szülei felügyeleti jogát, és ruházzák át Farinára. Az idősebb nő egyik barátja Gertrud C. volt, Carina latintanárának volt felesége.

A szülők, akik az elejétől fogva biztosak voltak benne, hogy lányuk egy szekta csapdájába került, hiába fordultak a gyámügyhöz, ott azt mondták nekik, hogy nem zárhatnak be egy 16 éves lányt.

Olaf és Julia kétségbeesésükben felfogadtak egy magánnyomozót, aki bizonyítékokat szolgáltatott arra, hogy Carina kapcsolatban van Torsten W.-vel, és egy alkalommal le is fotózta a lányt a férfi lakása előtt. Ebből tudták meg, hogy lányuk még életben van. A tragikus májusi hétvége előtt párt héttel a Uwiráék megpróbálták visszavonatni a sportegyesület engedélyét. A tárgyalásra menet kilyukadtak az autójuk kerekei, nem sokkal később pedig ismeretlenek három Molotov-koktélt dobtak az autóra. A család ekkor a sajtóhoz fordult, mert figyelmeztetni akarták a közvéleményt.

Nyílvessző a szívbe

Május 11-én dél körül arról értesítették a bajorországi Passau rendőrségét, hogy három holttestet találtak egy motelszobában. A két nő és egy férfi előző nap jelentkezett be a motelba, de az nem derült ki, hogy milyen kapcsolatban vannak egymással.

Torsten W. és egy nő holtteste az ágyon feküdt, kézenfogva, Farina C. pedig az ágy mellett. A férfit összesen öt nyílvesszőtalálat érte, egy a szívébe (ez okozta a halálát), kettő a mellkasába és kettő a fejébe. A mellette fekvő nőt, Kerstin E.-t szíven és tarkón lőtték. Az előbbi seb volt halálos. Farina C.-t csak egy találat érte, a torkán. Az ügyészség azt valószínűsíti, hogy gyilkosság-öngyilkosság történhetett: Farina előbb megölte két társát, majd önmagával is végzett. A rendőrség három nyílpuskát foglalt le a helyszínen.

A rejtélyes haláleseteknek azonban itt nem lett vége. A rendőrség kiszállt az egyik passaui áldozatnak az alsószászországi Wittingenben található lakásához, hogy értesítsék az élettársát a haláláról, helyette azonban két újabb halottat találtak. Az egyikük Carina Uwira volt, a másikuk Farina élettársa, Gertrud C., a latintanár volt felesége, egyben a Torsten W. köré gyűlt csoport egyik tagja. Külsérelmi nyom nem volt rajtuk, egyelőre nem tudni, mi okozta a halálukat.

A vezér

Arról, hogy milyen ember is volt Torsten W., egykori tanítványa, Nils Konrad beszélt a német RTL-nek. Nils és Carina történetében sok hasonlóság van: a most 42 éves férfi a 90-es években szintén a küzdősporton keresztül ismerkedett meg W.-vel, őt is elszigetelte a szüleitől és beköltöztette magához. Nils elmondása szerint csodálni kezdte Torstent, de hamarosan rosszabbra fordult a helyzet.

Manipulatív, hatalmaskodó, félelemkeltő volt,

jellemezte Konrad.

Elmondása szerint a pszichológiai nyomás mellett az idősebb férfi gyakran fenyegette veréssel, ha valamit nem úgy csinált, ahogy kellett volna, és attól sem riadt vissza, hogy megfenyegesse követői családtagjait. A W. vezetésével, Konrad megfogalmazásában szexszektaként működő csoportban még rosszabb helyzete volt a nőknek, akiket – egy korábbi szomszéd elmondása szerint – W. rabszolgaként kezelt. Nils a német RTL kameráinak felidézte Torsten egyik kedvelt mondását is:

Egy nő helye a férfi lábánál van.

Nemcsak hatalmi játszmáról volt szó, hanem pénzről is. Az egyesületet, ahol középkori minta alapján tanítottak harcművészetet, Torsten a saját kincstáraként használta, de a szekta tagjaitól is kért pénzt. Nils Konrad például több hitelt is felvett, ami végül magáncsődbe vitte.

A szektavezérnek volt ezen kívül egy saját vállalkozása is, egy bolt, ahol szintén középkori jellegű dolgokat, például mézsört árultak. A bolt május eleji Facebook-bejegyzése szerint Thorsten W. arra készült, hogy május 18-19-én, vagyis egy héttel a passaui eset után részt vesz egy középkori vásáron a Boden-tónál.

Nils Konradnak végül a családja, a fia és a felesége segítségével sikerült kikerülnie Torsten W. bűvköréből, és abbahagyta a küzdősportot is.

Békét Carinának

A rendőrség cikkünk írásának időpontjában is nyomoz, egyelőre azt sem tudni, hogy mi okozta Carina Uwira halálát. Sajtóinformációk szerint testében nem volt nyoma az ismertebb mérgeknek, de lehet, valamilyen ritkább anyag ölte meg. Az erről szóló vizsgálat eredményét még nem hozták nyilvánosságra.

Tanulságokat azonban már most is lehet vonni. A svájci Watson hírportál újságírója, aki a hetvenes évek óta foglalkozik vallási csoportokkal és szektákkal, azt írja, hogy

Torsten W. esetében egyértelmű jelek mutattak arra, hogy itt is egy szektáról van szó. Az erre szolgáló bizonyítékokat a család a gyámügynek és a rendőrségnek is bemutatta, mégsem történt semmi.

Az újságíró szerint gyámügynek sokkal jobban rajta kellett volna tartania a szemét Carinán, szükség esetén szankciókat is ki kellett volna vetnie, ahogy a rendőrségnek is foglalkoznia kellett volna Torsten W.-vel.

Julia és Olaf Uwirának végül igaza lett, de ez szomorú elégtétel számukra, lányuknak nem kellett volna meghalnia. Carina temetése május 24-én volt, a családja azt kérte, hogy a gyászolók ne vegyenek fel fekete ruhát. A szekta tagjai ugyanis mindig feketében jártak, és nem akartak erre emlékezni lányuk búcsúztatásán. Édesanyja azt mondta: a temetés számára egyrészt búcsú, másrészt újrakezdés, mert már évek óta azzal számoltak, hogy bekövetkezik a legrosszabb.

Reméljük, hogy Carina végre megtalálta azt a békét, amelyet az elmúlt három évben nem sikerült neki a Földön.

Kiemelt kép: Christophe Gateau/dpa / AFP