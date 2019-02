Elképesztő összeget kérnek el egy fánkért ebben az üzletben

Egy floridai fánkozó különleges, 100 dolláros (nagyjából 28 ezer forintos) édességgel ünnepli megnyitását – írja a UPI. Bjorn Delacruz, a Miami Beach-i Enter Through the Donut Shop cukrásza szerint terméküket különböző luxus-alapanyagok segítségével alkotják meg. A fán elkészítéséhez 24 karátos aranyat és Cristal pezsgőt is felhasználnak.

Ube alapból készül, ez egy édes, lila jam a Fülöp-szigetekről

– nyilatkozta Delacruz. A cukrász hozzátette, a fánkban a növényből készített hab mellett zselésített Cristal és pezsgős cukormáz, illetve ehető aranyfesték és aranylapok is megtalálhatóak.

Úgy tűnik, hogy a különleges édesség a kuncsaftok tetszését is elnyerte. Victoria Gautier, az egyik vendég például eleinte attól tartott, hogy a luxusfánk csak látványra lesz megkapó, de a kóstolás után kiderült számára, hogy az édesség az íze is kitűnő.

Kiemelt fotónk illusztráció, kép: iStock