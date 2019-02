Újabb spanyol városba repülhetünk Budapestről

Új járatot indított Budapestre Spanyolország egyik legszebb vidékéről, a Baleár-tenger partján fekvő Castellónból a Wizz Air, írja a cég hétfői közleményében.

Az új járatokra – egy útra, beleértve az adókat és a nem választható költségeket – már 4590 forinttól kaphatók jegyek, ami az üzleti és a szabadidős utazók számára is vonzó célponttá teszi a látnivalókban gazdag régiót, a helyi turisták számára pedig a magyar fővárost.

Az illatosan virágzó narancsfákról elnevezett Costa del Azahar számos homokos stranddal várja a látogatókat, de egymást érik a festői fekvésű történelmi városok is a környéken – közülük is Peñiscola tengerparti erődje a legnevezetesebb. Maga Castellón elsősorban hagyományos kerámiaiparáról és gótikus stílusban épült műemlékeiről híres, de érdemes kipróbálni a tenger gyümölcseinek legjavát kínáló éttermeket is. A húsvét előtti hetekben kilenc napos fiesztát rendeznek a városban, júliusban pedig a közeli Benicàssim ad otthont az egyik legnagyobb spanyol könnyűzenei fesztiválnak.

Az első spanyolországi Wizz Air járat 2004 májusában indult el, és azóta a légitársaság folyamatosan bővítette helyi hálózatát: 12 spanyolországi repülőtérről immár 10 ország 55 úti célja érhető el. A Budapestről elérhető spanyolországi városok között Castellón a tizedik a sorban többek között Madrid, Malaga, Alicante, Ibiza, Tenerife, Barcelona vagy Palma del Mallorca után, utóbbi két úti célra pedig tavaly decembertől, illetve idén márciustól már Debrecenből is közlekednek járatok.

Nagy örömmel ünnepeljük a WIZZ új járatainak indulását Castellónból Budapestre, ami tovább bővíti az utasaink számára elérhető választási lehetőségeket. A mai bejelentés tovább erősíti 15 évre visszanyúló elkötelezettségünket a spanyol piac iránt. Spanyolországi utasaink 55 népszerű úti célt érhetnek el, a magyar utasok pedig immár 7 városba repülhetnek az ibériai országban a kényelmes menetrendnek és az akár 4590 forinttól elérhető viteldíjaknak köszönhetően Minden utast szeretettel várunk, hogy fedezze fel új úti céljainkat a WIZZ alacsony viteldíjai és a kiváló minőségű fedélzeti kiszolgálás mellett

– fogalmazott Radó András, a Wizz Air kommunikációs menedzsere.

Kiemelt kép: iStock