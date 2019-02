Árvíz és krokodilok – ítéletidő tombol Ausztráliában

Miközben nemrégiben negyven vadló halt szomjan Ausztrália középső részén, az ország északkeleti részében árvízek pusztítanak, ami miatt emberek ezreinek kellett elhagyniuk otthonukat – számolt be a CNN.

Incredible footage from @QldFES showing the flooding in Railway Estate. @9NewsNorthQld @9NewsQueensland #9News #BigWet pic.twitter.com/xMFiIyHE2T

A Queensland tartományban található Towsnville városának nagy részét elborította a víz, de a hatóságok szerint azonban még fokozódhat a helyzet, akár 10-20 ezer ingatlan is veszélyben lehet. Főleg, hogy a következő napokban is nagyobb esőzés várható.

Az áradás azonban nem az egyetlen veszély, amely az ottélőkre leselkedik. A megáradt folyók ugyanis az azokban élő krokodilokat és kígyókat is magukkal sodorták a lakott területekre. Több fotó is készült a fákon, utcákon pihenő állatokról.

Multiple crocodile sightings have been reported in Townsville as floodwaters continue to rise across the city. #9News https://t.co/uPdypQ1UfC

— Nine News Queensland (@9NewsQueensland) February 3, 2019