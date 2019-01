Videón a több halálos áldozatot követelő orosz házomlás maradványai

Több százan vettek részt hétfőn az oroszországi Magnyitogorszkban kora reggel bekövetkezett házomlás utáni mentésben. A New York Times szerint már hétnél tart a halálos áldozatok száma, több tucat ember eltűnt — az összeomlott épületről videó is készült.

A robbanást valószínűleg gázszivárgás okozta, legalábbis a szemtanúk gázszagot éreztek a környéken, a híradások szerint pedig többen segélykiáltásokat is hallottak a romok közül. A mentést és a túlélési esélyeket nehezítik a zord időjárási körülmények: éjszaka mínusz 18 fok van a városban, nappal is csak 0 fokig mászik fel a hőmérő. Egyúttal félő, hogy az épület többi része is összeomlik.

A tragédia reggel hatkor következett be az év utolsó napján, ami Oroszországban pihenőnap. A hosszúkás épületben 623 lakás található, az ott lakók többsége pedig éppen aludt, amikor a ház összeomlott. A konkrét épületrészben 48 lakás volt és összesen 110 ember lakott ott. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin a helyszínre utazott.