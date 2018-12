Fényes nappal szaladgált medve Segesvár utcáin

Bukkant már fel a közelben, de a városba eddig még nem merészkedett be.

Sűrűn lakott területen örökítette meg a medvét egy térfigyelő kamera vasárnap Segesváron – írja a Székelyhon.ro. Tóth Tivadar, a város alpolgármestere azt mondta, korábban is volt már példa arra, hogy a város szélén, tanyarészeken láttak nagyvadat.

Most viszont fényes nappal egy sűrűn lakott területen bukkant fel, ahol tömbházak és régi magánházak is vannak.

Ilyen közel a lakott területekhez, a városhoz még nem jött a medve. Tudtommal emberrel nem találkozott

– mondta az alpolgármester.

Előzőleg a portál arról számolt be, hogy az utóbbi időben kevesebb lett a medvék által okozott kár, kilövési engedélyt is csak néhány veszélyes egyedre kértek a Hargita megyei vadásztársaságok. Az ok, hogy a medvék elhúzódtak délebbre, a makktermő vidékekre, Székelykeresztúr térségébe, illetve még távolabb, Maros megyébe.

