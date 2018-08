Kézzel kénytelenek kiírni a járatinformációkat a Gatwick repülőtéren

A britek második legforgalmasabb repterén kitört a káosz hétfőn, miután egy informatikai hiba miatt a dolgozók kénytelenek voltak egy táblára kézzel felírni a járatokra vonatkozó információkat.

A londoni Gatwick repülőtér dolgozói azért kényszerültek erre, mert a hiba miatt több gép információi rosszul szerepeltek a kivetítőn, így voltak utasok, akik emiatt le is késték a repülőjüket.

A kényszermegoldás így néz ki a gyakorlatban:

Appalling @Gatwick_Airport with broken monitors and a tiny white-board for announcing gates. Thank goodness I have eagle-vision and can read messy writing from a distance. Why not pre-assign gates like Canadian airports? #laughable #typicalbritain #frustratedpassengers pic.twitter.com/uSKDWN8ooX

Serious whiteboard based business continuity going on in Gatwick. All flight information screens down. Poor chap with a 2-way radio trying to keep it up to date with hundreds looking on. #gatwick #airport #businesscontinuity #crisis #london #outage https://t.co/sQJqd2htAf pic.twitter.com/r2n16Ur8J3

— Robin Blandford (@robinb) 2018. augusztus 20.