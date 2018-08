Olyan meleg van, hogy a dunaszerdahelyi kórházban műtéteket halasztanak el

Nem csak Magyarországon van nagyon meleg, hanem Szlovákiában is. Ezért a dunaszerdahelyi kórházban csak a legsürgősebb műtéteket végzik el, a kevésbé fontosakat augusztusról szeptemberre halasztják, közölte a szlovák hírügynökség.

Ahol nincs légkondicionáló, ott ventilátorokat raktak ki.

Műteni a fertőzésveszély miatt amúgy is alacsonyabb hőmérsékletben szoktak, de a mostani hőség miatt eleve többen keresik fel a kórházakat is rosszullét és szívpanaszok miatt. De a kórtermekben fekvőket is megviseli a hőség.