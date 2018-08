Megnyílt az első IKEA Indiában és egyből gigadugó lett

Nem tudom, hogy eddig mit csináltak Hyderabad lakói, amikor váratlanul rájuk tört az olcsó bútorok és svéd húsgolyócskák iránti leküzdhetetlen vágy, de ez innentől kezdve nem lehet kérdés. India negyedik legnagyobb városában, a csaknem 7 milliós Hyderabadban ugyanis megnyílt az ország első IKEA-üzlete, amit nyilván újabbak is követnek majd, elvégre a világ leggyorsabban növekedő középosztályáról van szó. A csütörtöki nyitás akkorát szólt, hogy a város egy része teljesen bedugult erre a napra, ilyen kocsisorokkal bénítva a forgalmat az üzlet környékén:

De magában az üzletben sem volt sokkal jobb a helyzet, a sorban kialakult riasztó tömegjelenetekről készült videó a Black Friday-őrület legrosszabb pillanatait idézik:

I am sure most of you must have seen this viral video already. For those who didn’t-these are scenes from Ikea store in Hyderabad. Day 1 madness? Mgmt must have had atough time dealing with such unexpected crowd. #IKEAHyderabad #IKEA @HiHyderabad #Hyderabad #Telangana #IKEAINDIA pic.twitter.com/mmF56hBcIs

— Rishika Sadam (@RishikaSadam) August 9, 2018