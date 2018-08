Elon Musk zártkörűvé alakítaná a Teslát

A Twitteren tette közzé kedden Elon Musk, hogy nyilvános részvénytársaságból zártkörűvé alakítaná a Teslát. Egészen pontosan azt írta: fontolgatja, hogy 420 dolláros árfolyamon megveszi a részvényeket, és ehhez biztosítva van a forrás. Jelenleg Musk a cég közel 20 százalékát tulajdonolja.

A korábbi tweetjeiből kiindulva nem tudni, hogy Musk komolyan beszél-e, a Tesla Inc. pedig eddig nem kommentálta az ötletet. Még az is lehet, hogy valami körmönfont viccről van szó, elég például arra gondolni, hogy a 420 a marihuána-fogyasztók egyezményes kódja. Mindenesetre a bejelentés hatására 6,5 százalékkal emelkedett a részvények árfolyama, elérte a 363,46 dollárt – mutatott rá a Guardian. Akár az is lehet, hogy ez volt a cél.

Musk egyébként később folytatta a Twitteren az ötletelést, azt írta, abban reménykedik, hogy minden jelenlegi befektető kitart a Tesla mellett akkor is, ha zártkörűvé alakítják a céget. Ezt egy különleges célú alap létrehozásával tenné lehetővé, mint a SpaceX esetében. Azt is írta, hogy a részvényesek választhatnának: eladják 420 dolláros árfolyamon a részvényeiket, vagy maradnak a zártkörű részvénytársaságban.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018