Durván 400 forint fölé drágulhat a benzin és a gázolaj

Donald Trump amerikai elnök Irán-ellenes lépését többen kritizálták, de most újabb jóslat érkezett arra vonatkozóan, hogy milyen káros hatása lesz. És ez nem valami elvont, távoli dolog, itt Magyarországon nagyon is húsbavágóan fogjuk érezni.

Jövőre akár 100 dollárra is nőhet a Brent olajfajta hordónkénti ára – vélte az MTI összefoglalója szerint a Bank of America Merrill Lynch vezető nyersanyagpiaci elemzője. Most úgy 77 dollár az olaj hordónkénti ára, szóval jelentős drágulást vetít előre az elemző.

Idehaza a benzin átlagára 380, a dízelé közel 390 forint, vagyis ha beválik az előrejelzés, akkor jó ideig elbúcsúzhatunk a hármassal kezdődő áraktól idehaza.

Francis Blanch szerint áremelő hatása van egyebek között annak, hogy Donald Trump amerikai elnök felmondta az iráni atommegállapodást, miközben folyamatosan csökkent Venezuela, a világ tízedik legnagyobb olajexportálójának olajtermelése. Az elemző szerint az olaj ára akár még az idén eljuthat a hordónkénti 100 dollárig, ha például az OPEC és az olajkartellen kívüli további 11 olajexportáló a jövő évre meghosszabbítja a tavaly életbe lépett termeléscsökkentő megállapodását, vagy ha hat hónapon belül nem jön létre újabb megállapodás az iráni atomprogramról az Egyesült Államok részvételével.