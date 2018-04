Magyarország egyedüliként szavazott le egy javaslatot az EU-ban, ami segítené az illegális migráció megakadályozását

Magyarország az EU-tagországok közül egyedüliként szavazta le az Európa-Afrika csúcs előtt azt a megállapodást, amelyet egy éve készítenek elő, és amely fontos megegyezés lett volna az EU és Afrika országai között az illegális migráció elleni harcban, írja a 444. A csúcsot jövő héten tartják Marrakesben, és előtte az EU nagykövetei tárgyalást tartottak a közös nyilatkozatról, amelyet el terveznek fogadni.

Aztán Magyarország, egyedüli tagországként, leszavazta a nyilatkozatot.

Ez azért fontos, mert külügyi kérdésekben minden tagállamnak vétójoga van, ezért is nehéz az EU-nak közös külpolitikát csinálnia. A magyar leszavazás miatt a nyilatkozat végső változatából ki kellett húzni az összes olyan utalást, ami arra vonatkozik, hogy az “EU” ezt vagy azt vállal, akar.

A magyar kormánynak az volt a baja a megállapodással, hogy abban nem ítélik el elég hangsúlyosan a migrációt, illetve a magyarok szerint nem tettek elég éles különbséget a menekültpolitika és a bevándorláspolitika közé. Ezt annak ellenére is kifogásolta Budapest, hogy egyébként az egész folyamat egyik fő célja az illegális bevándorlás mérséklése volna, írja a 444.

A vitában a belga, a portugál és az olasz kormány képviselői felháborodottan utasították vissza, hogy az egy éve előkészítés alatt álló szövegen az utolsó héten módosításokat követelnek a magyarok. A módosításhoz sok afrikai ország kormányával is egyeztetni kellene, azt mondták, hogy ez ennyi idő alatt lehetetlen feladat volna. Hozzátették, hogy tartalmilag is elfogadhatatlan számukra a magyarok ötlete. A spanyol, a francia, az osztrák és a finn kormány nagykövetei is kiálltak a korábban háborgók mellett.

Ezután azzal vágtak vissza a többiek, hogy a magyar kormány vétója az, ami az illegális migrációt valójában segíti.

Németország és Franciaország nagykövetei ezután egymás után szólaltak fel, hogy általában is ostorozzák a magyar kormány politikáját, amiért rendszeresen aláássák a közös fellépés lehetőségét kiemelten fontos ügyekben. Többen felvetették, hogy Magyarország annyira sokszor vétóz egyedül, hogy valójában az EU diszfunkciójában vagyunk érdekeltek.