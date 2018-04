Megkapóan fejezte ki szolidaritását egy bolgár miniszter

Valentin Radev bolgár belügyminiszter szemkötővel érkezett egy pénteki sajtótájékoztatóra. Stábjával azért takarták le az egyik szemüket, hogy szolidaritást vállaljanak egy rendőrnővel, aki súlyos szemsérülést szenvedett a Leszki Szófia – CSKA Szófia focimeccs utáni balhéban.

Meanwhile in Bulgaria, the country’s interior minister and his staff pic.twitter.com/SNcVXvvTTn

— Georgi Kantchev (@georgikantchev) 2018. április 20.