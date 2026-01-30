magyar péterbenes-dekrétumoktüntetéspozsony
Magyar Péter: Orbán Viktor hallgatása és sunnyogása ide vezet

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 01. 30. 20:53
Azután, hogy elvitték a rendőrök Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát pénteken egy tüntetésről Pozsony óvárosában, ahol a Benes-dekrétumok ellen tüntettek, Magyar Péter is megszólalt az ügyben.

A Tisza Párt elnöke felszólította a szlovák vezetést, hogy tartsák be az uniós jogszabályokat, ne korlátozzák a felvidéki magyarok szabad véleménynyilvánításhoz való jogát és haladéktalanul engedjék szabadon Orosz Örsöt.

Az ellenzéki politikus azt írta:

Orbán Viktor hallgatása és sunnyogása ide vezet. Magyar embereket visznek el Pozsony óvárosában, mert ki merik mondani a véleményüket.

Hangsúlyozta:

Orbán Viktor hallgatása szégyen. Szijjártó Péter hallgatása szégyen. Sulyok Tamás hallgatása szégyen.

Hozzátette:

Elvárjuk, hogy a magyar külügyminiszter haladéktalanul rendelje be a Magyarországra akkreditált szlovák nagykövetet és követelje a felvidéki magyar politikus szabadon bocsátását és a decemberben elfogadott szlovák jogszabály hatályon kívül helyezését!

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy a kollektív büntetés rossz, de várja, hogy legyen végre egy világos jogi helyzet a Benes-dekrétumokat illetően, mert nem látja a jogi következményt.

