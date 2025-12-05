A vásárlók 160 000 forint felett is hajlandóak költeni a Black Friday alatt, a kedvezmény mértéke a fő motivátor

“A válaszadók 58% csak megfelelő ajánlat esetén tervez az akciós időszak alatt vásárolni, míg 30% a már előre kinézte a terméket és készült az akcióra. A Black Friday időszakkal egyidőben indult 0% THM-es kezdőrészlet nélküli akciónk is sokak számára nagy segítség” – fűzte hozzá Nagy Dávid, az Alza.hu PR managere.

Elmondható, hogy a kedvezmények mértéke a fő motivátor, hiszen arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb a Black Friday akció során, 1130 válaszadóból 71% ezt a választ adta. Az Alza.hu novemberi BF kínálatban a kedvezmények mértéke akár a 76%-ot is eléri, ahogy például Eternico Elegance Milanese Xiaomi okosóra szíj esetében. A kedvezmények az összes kategóriában impozánsak, hiszen a Dove Care izzadásgátló spray is 73% kedvezménnyel fut.

“A vevőink 25% egy már előre kiválasztott termék árcsökkenése miatt döntött a vásárlás mellett. Az eladások alapján feltételezzük, hogy a jelenleg 209 890 forint helyett 144 890 forintért kapható PlayStation 5 (Slim) Digital Edition akcióját sokan várták” – mondta el a PR manager, hozzátéve: “a maradék válaszok egyenlő arányban oszlottak meg az ingyenes szállítás és a vásárlás gyorsasága és kényelme között, ami az AlzaPlus+ tagoknak automatikusan jár, a megjelölt termékek esetében pedig az éjfélig megrendelt termékek már másnap délelőtt az AlzaBoxokból átvehetőek.”

Az elektronikai termékek vezetik magasan, 47%-kal a tervezett vásárlások kategóriáinak listáját. Az 1177 válaszadó második kedvence 16%-kal a kis háztartási gépek kategóriája, például az eladási lista harmadik helyén álló Philips Series 800 Panarello automata kávéfőző is ide tartozik, ami jelenleg 35%-os árcsökkenéssel 89 990 forintért kapható. 13% a hűtőket, mosógépeket és más nagyháztartási gépeket várták legjobban, népszerű közöttük az Alza sajátmárkás Siguro elöltöltős mosógépe fekete színben, ami most 159 990 forintra van árazva.

“Rengetegen használják ki az kedvezményeket a 0% THM akciónkkal kombinálva, aminek keretein belül akár kezdőrészlet nélkül, 20 havi törlesztéssel vehetik meg új készüléküket. A vásárlóink 10%-a a játékokat és szórakoztató cikkeket keresi inkább, állandó favoritok a LEGO ® termékek és a konzolok világa. 4% a drogéria és kozmetikai miatt keresi fel az oldalunkat, toplistások az ajándékszettek és a prémium parfümök. A sport és kültéri tevékenységek kategóriát 2% választotta, a maradék 8% pedig olyan egyéb kategóriákba eső termékeket tervez vásárolni, mint az autó-motor vagy épp irodai felszerelés, sőt, a Bery Jones dióféléket, aszalt- és szárított gyümölcsöket is sokan itt szerzik be az ünnepek előtt, az 1 kilogrammos pörkölt, sós pisztácia például 6900 forintért rendelhető most” – tette hozzá a szakember.

1160 válaszadóból 715-en, azaz 62% választotta azt, hogy főként magának vásárol a december 1 éjfélig tartó Black Friday alatt. 236-an azt jelölték meg válaszul, hogy fele-fele arányban vásárolnak másoknak és maguknak. “209 válaszadó főként ajándékba vásárol családnak, illetve barátoknak, ilyenkor előfordulhat, hogy nem a legmegfelelőbb a választás. Kétirányú rendszerünk lehetővé teszi a már meglévő, vagy netán rosszul kiválasztott ajándékok egyszerű visszaküldését, elég a legközelebbi AlzaBoxba helyezni őket és nagyjából egy perc alatt kezelhető az elállási szándék” – fűzte hozzá Nagy Dávid.