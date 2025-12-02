Magyar Nemzet: Januárban kerülhet a nemzetbiztonsági bizottság elé a „Tisza-adatbotrány”

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában januárban terjeszthetik majd elő azt a terjedelmes jelentést, amely többek között a Tisza Párt adatszivárgási botrányának külföldi szálairól szól – adta hírül kedd este a Magyar Nemzet.

A kormánylap információi szerint „rendkívül terjedelmes dossziét kell majd megtárgyalnia a bizottsági tagoknak”, és miután megvitatták, a jelentés egy része a sajtó számára is nyilvános lesz.

Adatlopás vagy adatszivárgás?

Szeptember elejétől datálja a Magyar Nemzet a szóban forgó ügyet, amikor Magyar Péterék bejelentették, hogy elindítják a Tisza Világ applikációt, aminek a Tisza Párt bevallottan fontos szerepet szánt a választási kampányban is. A kormánysajtó szinte azonnal vádolni kezdte a Tiszát, hogy ukránok fejlesztették az applikációt, ráadásul az app letöltői közül közel húszezer ember adata hamarosan kiszivárgott az internetre. (Magyar Péterék tagadták, hogy ukránok dolgoztak volna az alkalmazásukon, és ahogy a 24.hu is megírta, ukrán fejlesztéseket kormányzati portálok is használnak.)

Ezt követően jött október végén az a botrány, aminek során 200 ezer ember adata került illetéktelen kezekbe, majd nyilvánosságra a Tisza adatbázisából – bár a lista szereplői közül többen is állították, hogy soha nem töltötték le a Tisza Párt applikációját. Az adatokat aztán hamar térképre is rakták egyelőre nem ismert személyek, kormányközeli lapok egy része ezt meg is osztotta, azzal a felütéssel, hogy most mindenki megnézheti, ki a tiszás a lakóhelyén.

A Fidesz és körei következetesen adatszivárgásról beszélnek az ügy kapcsán, és Magyar és pártja felelősségét emlegetik, amiért hagyták, hogy eltűnjenek az adatok. Magyar Péter és a Tisza Párt viszont adatlopásról beszél, ellmondásuk szerint azt sem tartják kizártnak, hogy külföldi szolgálatoknak is köze volt az adatok eltulajdonításához.