Egy ukrán cég is ott volt a fejlesztők között az egyik kormányzati oldalnál, még az ukrán zászló is látszik a sarokban

Nem új, hogy a kormányoldal következetesen megpróbálja összeukránozni a Tisza Pártot, a tavaszi kémbotrány kirobbanása óta hol kisebb, hol nagyobb intenzitással ez zajlik. Az viszont mindenképp szintlépés volt e téren, amikor a hétvégén Orbán Viktor egy olyan mesterséges intelligencia által generált – tehát semmiképp nem valós – videót posztolt, amin Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bemutatja a „Tiszafont”, Magyar Péter pedig a közönség soraiból tapsol neki.

Mindennek az előzménye az, hogy a múlt héten az Indexen megjelent egy cikk arról, hogy a Tisza Párt applikációjának fejlesztésében egy ukrán cég is részt vett, és adatszivárgás is történt. A Tisza cáfolta, hogy kapcsolatban állnának az ukrán fejlesztővel, az adatszivárgással kapcsolatban pedig úgy nyilatkoztak, hogy azért a titkosszolgálat önkéntesként dolgozó beépített embere a felelős.

A kormányoldal botrányt kiált, ennek fényében érdekes fordulat, amit a 444 olvasója szúrt ki, miszerint a kormanyhivatalok.hu kormányzati weboldalon lévő interaktív térkép jobb alsó sarkában feltűnik egy ukrán zászló.

Mint a lap írja, az oldalon információkhoz lehet jutni a megyei és a járási kormányhivatalokról és a kormányablakokról, az ide beépített térképet pedig egy Leaflet nevű ukrán fejlesztő cég készítette. „Ha kattintunk a nevükre, eljutunk a Leaflet honlapjára, amely rögtön egy közleménnyel nyit. Ebből kiderül, hogy a céget 14 évvel ezelőtt Volodimir Agafonkin, egy Kijevben élő ukrán hozta létre” – fűzte még hozzá a 444.