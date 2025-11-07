usamagyarországorbán viktorkőolaj
A következő élő közvetítés része Orbán: Általános szankciómentességet kaptunk a Barátság vezetékre és a Török Áramlatra

Orbán pontosított

SAUL LOEB / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 11. 07. 21:51
SAUL LOEB / AFP

A miniszterelnök szerint megvizsgálták az olajszankciók helyzetét és arra jutottak, hogy Magyarország más helyzetben van, mint a többi európai ország, ezért engedélyt kaptak arra, hogy délről gázt, keletről olajat tudjanak vásárolni. Ezeken a csöveken szerinte a szankcionált cégektől is jöhet olaj és gáz.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Orbán: Általános szankciómentességet kaptunk a Barátság vezetékre és a Török Áramlatra
„Az, hogy valaki egy tapolcai vérű tajparaszt, nem egyenlő az őszinteséggel” – Dancsó Péter beleszállt a Megasztárba
Tömeges ételmérgezés több budapesti óvodában és iskolában, rengeteg gyerek került kórházba
A Bloomberg megszellőztette, miről állapodhat meg Trump és Orbán: gyökeres változás jöhet Paks II. ügyében
Orbán: Általános szankciómentességet kaptunk a Barátság vezetékre és a Török Áramlatra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik