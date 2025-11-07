Orbán pontosított

A miniszterelnök szerint megvizsgálták az olajszankciók helyzetét és arra jutottak, hogy Magyarország más helyzetben van, mint a többi európai ország, ezért engedélyt kaptak arra, hogy délről gázt, keletről olajat tudjanak vásárolni. Ezeken a csöveken szerinte a szankcionált cégektől is jöhet olaj és gáz.