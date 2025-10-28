Reagált a legfőbb ügyész „Paks II. eltitkolt ügyeire”

A legfőbb ügyészt feljelentőként is kérdezte a független képviselő arról, miként fordulhat elő, hogy a rendőrség egy bűncselekményt megállapít, de miután megismer minden részletet, szereplőt, az elkövetőket nem képes megnevezni, így felfüggeszti a nyomozást. Keresztes László Lóránt régóta foglalkozik Paks II. – szerinte – eltitkolt ügyeivel, azzal, hogy a földmunkáknál kitermelt anyag egy részét jogsértően helyezhették el.

A képviselőt megdöbbentette, amikor a szekszárdi rendőrség a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és más bűncselekmények miatt indított büntetőeljárást felfüggesztette, amit azzal indokolt, hogy az elkövető kiléte „nem volt megállapítható”. Szerinte ez a döntés jogilag és erkölcsileg sem támasztható alá. A tényállást ugyanis tisztázták, azt írták, hogy

a Btk. 248.§ (2) bekezdésének b) pontjába ütköző, a (3) bekezdésének b) pontja szerint minősülő, az (5) bekezdésének b) pontja szerint büntetendő, különösen jelentős mennyiségű hulladékra gondatlanságból elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése vétség elkövetését meg lehet állapítani.

Keresztes László Lóránt szerint a paksi beruházás területéről elszállított anyagokkal, hulladékkal kapcsolatban a nyomozásnál kiderült minden részlet, minden szereplő neve, minden körülmény. A nyomozóhatóság még videókat is kapott a cselekményről. A különböző munkafolyamatok felelőseit feltárták, minden egyes tényállásban szereplő, releváns eseményhez hozzá lehet rendelni egy embert.

A képviselő szerint az az indoklás, hogy nem deríthető fel az elkövető, nem állja meg a helyét, már az eddigi adatokból megállapítható lenne, kinek áll fenn a büntetőjogi felelőssége.

Nagy Gábor Bálint válaszában közölte, hogy az ügy felderítési szakban van, a felügyeleti jogkört pedig a szekszárdi ügyészség látja el.

A Legfőbb Ügyészség – az eljárás figyelemmel kísérése mellett – az eljáró ügyészséget felhívta a nyomozó hatóság eljárást felfüggesztő határozatának felülvizsgálatára.

Nagy Gábor Bálint válaszából kiderül tehát, hogy az ügynek még nincs gyanúsítottja, illetve az is, hogy szekszárdi rendőrség felfüggesztő határozatáról a helyi ügyészség dönt.