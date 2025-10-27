Kilencezer hektár állami földterületet árvereznek el

Csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínál megvételre az agrárminisztérium. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni, derült ki az agárkamara közleményéből, mely szerint a tárca az intézkedéssel a kis – és közepes gazdaságokat és a helyi termelők földhöz juttatását támogatja.

Az árverésekre, melyeket az agrár tárca mellett a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítanak le, 2025. november 3. és 2025. november 14. között kerül sor.

Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az agrárminisztérium honlapján érhetők el.