gelencsér ferencukrajnai háborkeith kelloggusa
Közélet

A Momentum politikusa találkozott Trump Ukrajna-ügyi különleges megbízottjával

Gelencsér Ferenc / Facebook
Keith Kellogg (b) és Gelencsér Ferenc (j)
24.hu
2025. 08. 25. 09:12
Gelencsér Ferenc / Facebook
Keith Kellogg (b) és Gelencsér Ferenc (j)

Gelencsér Ferenc a kijevi amerikai nagykövetségen találkozott Keith Kelloggal, Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különleges megbízottjával – derül ki a Momentum politikusának hétfői Facebook-bejegyzéséből.

Gelencsér azt írta: nem gyakran ért egyet Orbán Viktorral, de abban igaza van, hogy „ha nem vagyunk az asztalnál, akkor mi vagyunk a menü”, majd rámutatott, hogy amikor Trump a minap európai vezetőket fogadott Volodimir Zelenszkij látogatása alkalmából, akkor a magyar kormányfőt nem hívták meg.

A helyzet most sem sokkal különb. Mindenki itt van Kijevben: a NATO főtitkára, több európai vezető, Keith Kellogg (Trump Ukrajna-ügyi különleges megbízottja), sőt még Trump lelkipásztora is, aki tegnap imát mondott Ukrajna győzelméért az amerikai nagykövetségen, ahova engem is meghívtak.

„Az agresszív kismalac” hozzáállás nem kifizetődő a diplomáciában, jegyezte meg az ellenzéki képviselő, mert a méltatlan stílus az ország érdekeinek érvényesítését sem segíti. Gelencsér megjegyezte:

A kérdés valójában ez: Tudja-e a miniszterelnök, hogy mi hazánk valódi – vagy legalább vélelmezett – érdeke az ukrajnai helyzettel kapcsolatban? Egyre jobban úgy fest, hogy nincs átgondolt külpolitikai stratégia, csupán belpolitikai célokra használja fel a szomszédban dúló háborút. Ez nemcsak szűklátókörű és káros, de nem is méltó egy miniszterelnökhöz.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Előtte-utána: három év után szabadult Herszon volt polgármestere az orosz fogságból
Peller Anna: Hogy milyen a testem, az maradjon meg a szűk családi körnek
J. D. Vance: Putyin elismerte, hogy nem tud bábkormányt ültetni Kijev élére
Lavrov: elismerjük Zelenszkijt a rezsim vezetőjének, készek vagyunk tárgyalni vele
Egy 150 éves rendszert szedett szét az Orbán-kormány, hiányoznak az öntözés közösségi fejlesztései
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik