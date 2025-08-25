A Momentum politikusa találkozott Trump Ukrajna-ügyi különleges megbízottjával

Gelencsér Ferenc a kijevi amerikai nagykövetségen találkozott Keith Kelloggal, Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különleges megbízottjával – derül ki a Momentum politikusának hétfői Facebook-bejegyzéséből.

Gelencsér azt írta: nem gyakran ért egyet Orbán Viktorral, de abban igaza van, hogy „ha nem vagyunk az asztalnál, akkor mi vagyunk a menü”, majd rámutatott, hogy amikor Trump a minap európai vezetőket fogadott Volodimir Zelenszkij látogatása alkalmából, akkor a magyar kormányfőt nem hívták meg.

A helyzet most sem sokkal különb. Mindenki itt van Kijevben: a NATO főtitkára, több európai vezető, Keith Kellogg (Trump Ukrajna-ügyi különleges megbízottja), sőt még Trump lelkipásztora is, aki tegnap imát mondott Ukrajna győzelméért az amerikai nagykövetségen, ahova engem is meghívtak.

„Az agresszív kismalac” hozzáállás nem kifizetődő a diplomáciában, jegyezte meg az ellenzéki képviselő, mert a méltatlan stílus az ország érdekeinek érvényesítését sem segíti. Gelencsér megjegyezte: