Egymásnak ment a DK és Horváth Csaba a bosnyák téri gigaberuházás miatt

Zugló ellenzéki polgármestere, Horváth Csaba még tavaly novemberben az önkormányzat rendkívüli ülésén jelentett be egy gigaberuházást, amely egy komplett városnegyed építését jelentené a Bosnyák téren. A polgármester által „új Városközpontként” emlegetett beruházás már korábban is feszültséget teremtett a kerület vezető ellenzéki pártok között, sőt, a DK a helyi koalícióból való kilépést is belengette. Egy lakossági fórumon az is kiderült, hogy a helyiek jelentős része szintén nem rajong a tízmilliárdokba kerülő projektért, amely az új városházát, valamint egy nyolcemeletes épületekből álló, 950 lakásos lakóparkot is magába foglal.

Horváth Zsolt, a kerület DK-s alpolgármestere kedden közleményt adott ki, amelyben azt írja, a DK nem fogja megszavazni „Horváth Csaba luxusberuházását”, mert a polgármester olyan előterjesztést nyújtott be, ami elfogadhatatlan a jelen gazdasági helyzetben, a megélhetési válság közepén.

„A Bosnyák tér felújítása szükséges lépés lesz a jövőben, de ahogyan azt a polgármester maga is többször elmondta, ez reálisan évek múlva jöhetne létre, furcsa mód most mégis épp ő sürgeti a beruházást” – írja az alpolgármester a közleményben hozzátéve, hogy a döntéshez a DK fővárosi frakciója is csatlakozik.

Horváth Zsolt indoklása szerint:

nem azokat az időket éljük, amikor egy polgármesternek látványkonyhát működtetve kell irányítania egy kerületet, hanem az itt élők érdekeit nézve kell okosan gazdálkodni és tervezni, gondolva a jövőre is.

Horváth Csaba, a kerület szocialista hátterű polgármestere, aki kompromisszumos összellenzéki jelöltként győzött 2019-ben, válaszul szintén közleményt adott ki. Ennek a polgármester azt a címet adta, hogy:

„A DK fúrja a zuglóiak álmát, a Bosnyák téri városközpontot”

Horváth Csaba a közleményben sérelmezi, hogy a DK-s alpolgármester szerinte még egy héttel ezelőtt is támogatásáról biztosította a projektet, ám most hirtelen 180 fokos fordulatot vett. A polgármester azt írja, nem az ő luxusberuházásáról van szó, hiszen a Bosnyák tér rendbetétele már 30 éve várat magára, és emlékezteti alpolgármesterét, hogy a 2019-ben közös ellenzéki választási ígéreteik „zászlóshajója” volt a Bosnyák tér rendbetételének ügye.

Szerinte ha a DK nem támogatja, hogy folytatódjon az előkészítő munka, a fővárossal közös koncepció kidolgozása, az már idén 400 millió forint közvetlen kárt okoz a kerületnek.

„Ezt, a kormánytól a Bosnyák téri szakrendelő megvalósítására már a számlánkra utalt forrást, vissza kellene ugyanis még idén fizetnünk. Ezt a pénzt az Egészséges Budapest programból kapja Zugló a Bosnyák téri új szakrendelő létrehozására” – tette hozzá Horváth Csaba polgármester.

Hogy konkrétan mi hozta most felszínre a zuglói politikusokat és pártjaikat régóta megosztó fesztültségeket, arról sem a polgármester, sem az alpolgármester nem közölt részleteket. A kerület csütörtöki képviselő-testületi ülése előtt azonban ott áll Horváth Csaba előterjesztése, amely a fővárosi és kerületi önkormányzat közös szándéknyilatkozatának tervezetét tartalmazza, amely ehhez a gigaberuházshoz kapcsolódik.

Ha igaz, amit Horváth Zsolt állít, hogy a fővárosi DK-frakció is csatlakozik az óriásberuházás elleni kiállásához, akkor a szándéknyilatkozat aláírására kicsi esély mutatkozik, ami valóban késleltetheti a Bosnyák tér vitatott rehabilitációját.

A tervezett új, zuglói városközpontban, amely az idén tavasszal kapta meg az engedélyt, 240 ezer négyzetméternyi ingatlant építenének meg, amelynek egy része irodákból áll majd, de lakások és boltok, éttermek és kávézók is helyet kapnak a komplexumban. A beruházás nagyságrendjét jelzi, hogy a tervek szerint 2029-ben fejeződhetne be.