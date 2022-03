Megtelik a Kossuth tér

Ahogy zúdul be a Békemenet, úgy telik a tér. Meaculpázunk: itt már rendben zajlik a tömeg kezelése. Előbb a tér oldalsó részeit töltötték meg, majd kordonnal le is határolták a sokaságot. Most azt kérte a műsorvezető, hogy a színpad közvetlen jobb és bal oldalát foglalják el a népek. Így is tesz a tömeg, ami elég tekintélyes, Spirk kolléga jelentése szerint a vége épp most hagyta el a Nyugati teret.