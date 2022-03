PDSZ-PSZ: Igazgatók jogtalanságra kényszerítésével törné le a sztrájkot a kormány

Egy raklapnyi jogszabályt soroltak fel a tanárszakszervezetek, amik szerintük alátámasztják az ő verziójukat a leendő sztrájkról.

Tömegesen érkeznek visszajelzések a tanári szakszervezetekhez arról, hogy a március 16-ára tervezett pedagógussztrájk ellehetetlenítésére kérik a tankerületi vezetők az iskolaigazgatókat – közölte csütörtökön a sztrájkot szervező két szervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ).

A PDSZ és a PSZ szerint jogellenes intézkedések megtételére utasították az igazgatókat országszerte, „tehát nyilvánvaló, hogy központi, kormányzati akaratot valósítanak meg”. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a sztrájkról hozott jogerős bírósági végzés szerint a még elégséges szolgáltatás „semmiféle határidőt nem tartalmaz, így a munkáltató nem írhat elő határidőt a sztrájkban várható résztvevők névsorának leadásáról”.

Tehát a sztrájkhoz bármikor lehet csatlakozni, bármikor ki lehet belőle lépni.

Ráadásul az egész napra vonatkozó bért nem lehet levonni, csak a sztrájk miatt kiesett munkaidőre vonatkozót, legalábbis a vonatkozó törvény szerint. Ráadásul jár az illetmény a délutáni kötetlen munkaidőben végzett feladatokért is, mint az adminisztráció vagy dolgozatjavítás. Az biztos, hogy a sztrájk alatt a munkahelyen kell tartózkodni, de azt az intézményvezető nem írhatja elő, hogy amikor nem az iskolában ellátandó feladatot végzik, akkor is az iskolában kell lenniük. Azt írják:

Az igazgató köteles együttműködni a sztrájkbizottsággal, következésképpen jogsértést követ el, ha nem a sztrájkbizottsággal egyeztetve jár el a sztrájk szervezésével összefüggő tájékoztatásnál és adatközléskor.

A szülőket a pedagógusok is tájékoztathatják, ezt megtiltani nem lehet. Az SNI-s gyerekekkel foglalkozók is sztrájkolhatnak a PDSZ és a PSZ szerint, ha a gyerekeket a szülők nem viszik be az intézménybe. Azt is írják, nem igaz, hogy a pedagógusoknak minden nap nyolcórás a munkaidejük, hisz a munkaidó 20 százaléka kötetlen számukra, ezt maguk osztják be. Sztrájkoló tanár óráira másik sztrájkolót csak akkor oszthatnak be, ha nincs más, akit be lehetne küldeni az órára. Ehhez az se kell, hogy szaktanár legyen, hisz sok iskolában eleve hiány a szaktanár.

Arról is írnak, hogy a köznevelési törvény szerint csak akkor kell a kiesett órákat pótolni, ha enélkül nem lehetséges a követelmények teljesítése. Ha mégis plusz órákat tartanak, akkor a munka törvénykönyve rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályai szerint ki kell fizetni azt. Annak sincs a szakszervezetek szerint alapja, hogy minden munkanapon legalább 3 órát meg kell tartani, máskülönben pótolni kell a napot. Az elmaradt tananyagot a jogszabályok szerint a következő tanévben is le lehet adni.

A szakszervezetek tovább szervezik a sztrájkot és így üzennek:

A PDSZ és a PSZ követeli, hogy a munkáltatók azonnal hagyjanak fel a sztrájk szervezését és a sztrájkjog gyakorlását korlátozó, a munkavállalókat elbizonytalanító, megfélemlítő intézkedéseikkel! Követeljük továbbá, hogy a korábban jogellenes levont illetményeket a kollégáknak fizessék ki, és intézkedjenek a biztosítási jogviszonyuk helyreállításáról!

Végül arra kérik a szülőket, hogy március 16-án, 17-én és 18-án ne vigyék iskolába a gyermekeket, de gyermekfelügyelet lesz, ha valaki másként nem tudja megoldani.