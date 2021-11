Kötelezővé tették az oltást a Szegedi Tudományegyetem dolgozói számára

Egy kedden megjelent utasítás szerint a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) dolgozóinak 45 napon belül fel kell venniük a koronavírus elleni oltást vagy igazolniuk kell, hogy már megkapták azt – számolt be a Szegeder és a Szeged Ma.

A Fendler Judit kancellár és Rovó László rektor aláírásával megjelent utasítás szerint csak az mentesül az oltási kötelezettség alól, aki egészségügyi állapota miatt nem veheti fel az oltást, és erről orvosi igazolást is kap. Ha valaki nem oltatja be magát, azt egy éves fizetés nélküli szabadságra küldik, és ha azt követően sem veszi fel az oltást, akkor a jogviszonya is megszűnik.

Az oltás felvételét uniós Covid-igazolvánnyal, érvényességi idő nélküli védettségi igazolvánnyal, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, nemzetközi oltási bizonyítvánnyal, illetve az állam által kiadott védettségi igazolással lehet igazolni, akár az EESZT applikáción keresztül is.