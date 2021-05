Balogh Samu: Palkovics beismerte, hogy blöfföltek a Fudan Egyetem ügyében

Balogh Samu a Spirit Fm Aktuál című reggeli műsorában azt mondta, az a legnagyobb baj, hogy azon a terven, amit bemutatott Palkovics László miniszter a Diákváros helyén a Fudan Campus van – számolt be az atv.hu.

Ameddig egy hónappal ezelőtt Fürjes Balázs azzal próbált kiállni, hogy elfér egymás mellett a kettő, majd a Diákvárosnak a tervezett területétől északra meghúzza magát a Fudan Campus, ezt már akkor is tudtuk, hogy egy blöff. És most már bevalotta Palkovics miniszter, hogy ahova a diákvárost tervezték, azt a részt kapja meg a Fudan Egyetem

– mondta a kabinetfőnök.

Úgy fogalmazott, a most bemutatott terv csak nyomokban tartalmaz Diákvárost is. „Onnan indultunk, hogy lesz egy Diákvárosunk, onnan eljutottunk oda, hogy a Diákváros mellett lesz egy kis egyetem, most ott tartunk, hogy lesz egy Fudan Egyetem, talán mellette valamennyi diákváros, ez nyilvánvalóan teljességgel elfogadhatatlan, nem beszélve a hitelről.” – tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy van-e értelme konzultációt tartani az ügyben, a kabinetfőnök azt felelte, volt már egy népszavazási kezdeményezés az olimpia kapcsán, amikor a kormány megfutamodott. Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy nem lesz olyan, amit nem szeretnének a budapestiek, ezért fontos, hogy konzultáción keresztül hallassák a hangjukat a fővárosiak.