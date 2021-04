Adatvédelmileg belefér, ha be kell mutatni a védettségi igazolványt

Péterfalvi Attila NAIH-elnök elmondta, mennyire aggályos a védettségi kártya mutogatása.

Globálisan vita tárgya az, hogy a beoltott emberek élvezhetnek-e majd bármilyen előnyt, ha az oltottságukat igazolni tudják. Például megtörténhet-e – és ez nem korlátozza-e a nem beoltottak szabadságjogait –, hogy csak oltott ember mehet el moziba, koncertre, focimeccsre, utazhat el külföldre stb. Magyarországon is megy a vita erről, főleg azután, hogy a kormány bejelentette:

4 millió beoltottnál a védettségi igazolvánnyal rendelkezők (tehát a fertőzésen átesettek is) jó pár újranyíló szolgáltatást igénybe vehetnek majd. A helyiség üzemeltetőjének kell majd ellenőrizni, hogy aki belép, annak van-e érvényes védkártyája.

Az ATV.hu ezért rákérdezett Péterfalvi Attilánál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökénél, nem alkotmányellenes-e a jogszabály. A válasz: nem. Péterfalvi szerint adatvédelmi szempontból azért nem aggályos, hogy be kell mutatni a kártyát, mert az adatainkat nem rögzíthetik ezeken a helyeken. Persze felmerülhet a kérdés, ha valaki bankkártyával fizet, akkor csak megjelennek az adatai. De Péterfalvi szerint ezt nem kapcsolják össze a védkártya adataival.

Amint a 4 millió beoltottat elérjük Magyarországon, védettségi igazolvánnyal látogathatóak lesznek az éttermek belső terei, sport- és kulturális rendezvények és intézmények, de az állatkertek vagy épp jégpályák is. A cikk megjegyzi még, júniusban már uniós zöld kártya is jöhet, amivel a védett-oltott személyek karantén vagy teszt kötelezettsége nélkül utazhatnak be uniós tagállamokba.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) pár napja megjegyezte, a kártya használata diszkriminatív és alaptörvény-ellenes. Azért jutottak erre, mert a védkártyát már az első oltás után megkapják sokan, pedig a vakcinagyártók hangsúlyozzák, a védettség a második oltás után 1-2 héttel alakul csak ki. Így sok igazolással rendelkező ember még fertőző lehet. Így előállhat az a helyzet – és ez a diszkrimináció a TASZ szerint –, hogy egy helyre vagy eseményre két fertőző személy közül az juthat be, akinek kártyája van.