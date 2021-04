TASZ: A védettségi igazolvány mostani használata diszkriminatív és alaptörvény-ellenes

– írja a Társaság a Szabadságjogokért a Facebookon.

Az időközben bevezetett védettségi igazolvány – nevével ellentétben – valójában egyáltalán nem a védettséget igazolja! A kártyát mindenki megkapja, akár napokkal az első oltása után is, de ekkor még nem alakult ki a védettsége. Az igazolvány és a kormány kommunikációja hamis biztonságérzetbe ringatja az embereket. Pedig a védettség csak a második oltás után alakul ki, ezért a kártyát is csak ez után lehetne kiadni.

Mindez romba dönti azt a jogi érvelést is, ami megengedi, hogy az igazolvánnyal látogathatók legyenek a közösségi terek. Ha a kártyával rendelkezők is fertőzőképesek, akkor a különségtétel alapja csak az lesz, hogy kinek van kártyája és kinek nincs. Ez a fajta megkülönböztetés azonban már nem fogadható el, diszkriminatív és így alaptörvény-ellenes.

Már most látszik, hogy ez micsoda feszültségeket gerjeszt. Az átláthatatlan rendben zajló oltás miatt épp a legkiszolgáltatottabbak közül sokaknak esélyük sem volt megkapni az oltást, miközben mások már étterembe, strandra, meccsre mehetnének. Az utolsó pillanatig lebegtetett szabályozás bizonytalanságban tartja a szolgáltatókat is, akik nem tudják, újranyithatnak-e, és ha igen, milyen feltételekkel. De bármilyen szabályokat hoznak is végül, mi most is segítünk értelmezni azokat, és jogsegélyszolgálatunkhoz is bátran fordulhattok!