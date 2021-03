Zúgolódnak a postások, se soron kívüli oltás, se béremelés

Elégedetlen hangok szűrődnek ki a nagy állami cég, a Magyar Posta háza tájáról. A szakszervezetek leginkább a 8 ezer kézbesítőnek kért soron kívüli oltást, de levelükre még csak választ sem kaptak – derül ki a Népszava összeállításából.

De a bérekkel is sokan elégedetlenek. Munka van dögivel, annyi levelet kell kihordania egy öt órában foglalkoztatott kézbesítőnek, hogy munkaideje után is hordja a leveleket, ezért cserébe havi bruttó 137 ezer forintot kap – mesélte a postás a lapnak. „Azt a postást sem becsülik meg, aki már 15-20 éve ezt csinálja, mert a bére nem több mint a garantált szakmunkás minimálbér, ami most bruttó 219 ezer forint. Így havonta nagyjából 140 ezer forintot visz haza, betegség esetén csak a hatvan százalékát, amiből aligha lehet eltartani egy családot” – mondta az egyik szakszervezet elnöke.

Két és fél hónap eltelt az évből, de még el sem kezdődtek az idei béremelésre vonatkozó tárgyalások a cégnél.

A kézbesítők mellett az ötezer levélfelvevő is zúgolódik.