Bodolai: Nekem össze volt készítve egy repülőgép, hogy ha valami gond van, el tudjak menni Bécsbe

Hosszú interjút adott Bodolai László, az Indexet kiadó alapítvány korábbi vezetője a Partizánnak. Ebben az ügyvéd beszél arról, miért lett jogász, és rögtön az elején megemlíti azt is, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal volt az első munkahelye, ahova azért jelentkezett, mert a családja kölcsönt vett fel a conti caros bűnözői csoporttól, és a szolgálat miatt védettnek érezte magát.

Elmondta, hogy az egyetem után került oda, és jogi szakértőként a feladata az volt, hogy a déli határ mellett kidolgozzon egy rendszert arra, hogy a menekültek közül kiszűrje a délszláv háborús bűnösöket. Azt is hozzátette, hogy 1994-95 óta semmi köze nincs már semmilyen hasonló szervezethez.

Bodolai ezután az OTP-be ment, ahol saját bevallása szerint Nobilis Kristófot, az Index egyik későbbi tulajdonosát megismerte, de Spéder Zoltánt nem onnan ismeri, mert ahogy mondta, ő a tápláléklánc alján volt, Spéder pedig a tetején. Bodolai azt is elmondta, hogy ő írta az LMP első alapszabályát, de politikai akcióban nem vett részt. Tagja volt ugyan a pártnak az elmúlt tíz évben végig, de szerinte csak jogászi munkát végzett. Azt is elismerte, hogy többször is tagja volt az etikai bizottságnak.

Beszélt arról is, hogy azért mondott igent Spéder Zoltánnak az Index átalakítására, mert Spéder azt mondta neki, hogy őt tönkre fogják tenni, és ha nem alakítják át az Indexet, akkor pár éven belül nem lesz Index. Bodolai szerint Simicska Lajosról nem esett szó a találkozón, és a Simicska-opcióról ő is csak a bejelentés idején hallott először. Bodolai azt mondja, semmi köze nem volt Spéderhez, a gazdasági ügyeibe nem volt semmilyen beleszólása. Szerinte Spéder azért bízott benne, mert amikor a kormányzati támadás zajlott ellene, akkor kevesen álltak ki mellette olyan határozottan, mint Bodolai.

Azt is elmondta, hogy ő elégséges biztosítéknak tartotta, hogy ő volt az Indexet kiadó alapítvány tulajdonosa, mert szerinte, ha valaki, mondjuk Simicska Lajos delegált volna az alapítvány felügyelőbizottságába valakit, aki őt vissza szerette volna hívni, akkor ő gyorsabban vissza tudta volna hívni az adott embert.

A madzag legvégső szála nálam volt

– mondta. Szerinte Spéder és Simicska célja az volt, hogy sokkal zajosabban kerüljön a NER-hez az Index, mintha csak Spéder tuladona lett volna. Bodolai most is bízik Spéderben, amire Gulyás Márton megkérdezte, hogy nem rendült meg valakiben a bizalma, miután nem mondta el, hogy Simicska Lajosnak van vételi opciója az Indexre. Bodolai erre azt mondta, hogy akkor annyira rá volt lőcsölve a rendszer, hogy ha ő feláll, összeomlik az egész.

Bodolai szerint akkor azért nem mondtak el semmit a szerkesztőségnek, mert üzleti titkot sértettek volna, és ha a szerkesztőségnek elmondják, akkor olyan, mintha az internetre írták volna ki, és nem akarták jelezni a NER-felé, hogy nem tulajdonosai valójában az Index részvényeinek.

Nyilván a Nanga Parbat mögött is a Zoltán állt

– mondta Bodolai, majd pontosította, hogy a Spédertől elvileg független alapítványt, ami az Indexet a kiszervezés után kiadta, maga Spéder alapította, és adta rá az alaptőkét, papíron kölcsönként. Ezért lehetett az, hogy a Nanga Parban is része volt annak az üzletnek, amikor a CEMP-et eladta.

Bodolai beszélt arról is, hogy korábban is voltak olyanok, hogy jelezték neki, ideje lenne főszerkesztőt váltani, mert úgy lenne biztonságban az Index.

Ilyenkor futottam egy kört, hogy ez mennyire valós, majd elhárítottam

-– tette hozzá. Ezt egyébként azért mondta, mert érzékeltetni akarta, hogy szerinte nem volt komoly az Erdélyi Zsolt és Gerényi Gábor által összerakott átalakítási terv sem, ami kiszervezte volna az Index rovatait külsős cégekbe.

Bodolai azt mondta, neki soha nem voltak NER-es kapcsolatai, bár azt elismerte, hogy hét éve ő járta ki a Tilos frekvenciájának meghosszabbítását. Azt érzékeltetve, hogy mennyire nem voltak NER-es kapcsolatai, elmondta, hogy ezt úgy sikerült elérnie, hogy Nobilis Kristóf vitorláshajóján Montenegróból hajóztak át az Adrián, amikor ő együtt volt beosztva főzni egy fideszközeli emberrel, akinek volt erre ráhatása.

Figyeljetek már, tudom, hogy itt nagyon rezeg a léc, de mondtam, hogy a Tilost azt nem kellene bántani

– elevenítette fel Bodolai, aki szerint mondták neki, hogy ha beadták a pályázatot, szóljanak, és ha gond van, mondani fogják. Bodolai szerint szóltak is neki, hogy elsőre el fogják utasítani a pályázatot, de fellebbezzenek, és másodikra meg fogják adni.

Bodolai elmondta, hogy Gerényi és Erdélyi koncepciójáról csak azért szavazták meg, hogy később dolgozzák ki részletesebben, mert a CEMP tulajdonosainak jogos aggodalma volt az Index bevételei miatt, de Gerényiék nem dolgozták ki eléggé a koncepciót, és azt szavazták meg, hogy dolgozzák ki pontosabban. Szerinte végül Gerényi lemondott erről a tervről, és azt hitte Dull Szabolcs főszerkesztő is megnyugodott ezzel kapcsolatban. Bodolai szerint ekkor felhívta a szerkesztőség egyik tagja, aki ma is a Telexnél dolgozik, hogy Dull valamire készül.

Bodolai szerint elmondta Dullnak, hogy meg tudják oldani a helyzetet, nem sokkal később mégis megkereste a 24.hu újságírója, és olyan dolgokat kérdezett, amik az igazgatósági ülésen elhangoztak. Szerinte Dull Szabolcsot azért hívták vissza a főszerkesztői pozícióból, mert Bodolai azt állítja, erről az ülésről szivárogtatott. Dullt egyébként csak egy hónappal a cikkünk megjelenése után hívták vissza.

Bodolai szerint csak ő döntött Dull kirúgásáról, mert alkalmatlannak tartotta. Szerinte Dull nem valós dolgokról beszélt a szerkesztőségnek, és belevitte őket a robbanásba.

Énnekem hárman vagy négyen mondták azt, hogy semmi esélyem nem volt, mindenképp berobbant volna, vagy nálam, vagy nélkülem

– mondta Bodolai. Azt mondta, Sztankóczy Andrással és Szombathy Pállal azt gondolták, hogy ebből csak akkor fognak jól kijönni, ha összeraknak egy új és jó lapot.

Szerintem ez összejött, összeraktunk egy jó lapot.

Bodolai szerint Szombathy és Sztankóczy döntöttek az emberekről, Balogh Ákos Gergellyel Szombathy volt jóban, jó megoldásnak tűnt. Számára elégtétel volt, hogy hatalmas ellenszélben is össze tudták rakni a lapot.

Nem csak lendületből, indulatból lehet újságot írni, hanem lehet kicsit máshogy is. Erre egyébként a Telexnél is rájöttek, elég megnézni az alapelveiket. Ha azokat az Indexnél is betartották volna, semmi probléma nem lenne.

– mondta Bodolai. Az Indexről egyébként azt gondolja, hogy ez az Index most nem az övé. Szerinte, amíg Szombathy volt a főszerkesztő, addig neki is volt felelőssége. A Telexnek egyébként sok sikert kívánt. Szerinte ahhoz képest, hogy úgy volt, hogy egy Index se lesz, most három is van, beleértve a 444-et is.

Én vállalok mindent, amit tettem, semmit nem tettem a NER kérésére. Egyvalamit bánok, hogy nem kellett volna a Szabolccsal szemben ezt a személyeskedő hangnemet vinnem

– mondta Bodolai, majd közölte, hogy a hátba szúrás fájt neki, és akkor nagyon komoly fenyegetéseket kapott a kormányoldalról.

Nekem össze volt készítve egy repülőgép, hogy ha valami gond van, el tudjak menni Bécsbe a nem tudom, hány eurós örökségemmel.

– mondta, majd pontosított, hogy ő egyébként pilóta, és Farkashegyen klubtag és volt egy gép, ami folyamatosan össze volt készítve és megtankolva, hogy ha baj van, el tudjon menekülni.

Személyesen nem fenyegetett, de üzengetett rendesen, hogy felmossa velem az Indexet

– mondta Schmidt Máriáról.