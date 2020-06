Ezzel a tervvel szétszedhetnék az Indexet

– mondta forrásaink egyike, amikor arról kérdeztük, mit gondol az átalakítási tervről, amelyet a 24.hu információja szerint a héten ismertettek az Index vezetésével.

Az elképzelés lényege, hogy a szerkesztőség egy részét, egyes rovatokat külsős cégekbe szerveznének ki, így az újságírókat tömörítő kisebb cégek kvázi beszállítói lennének a lapnak, amelynek vezetése a „megrendelői” feladatokat látná el.

Ha a reform mögött a költségcsökkentés ötlete áll, akkor nem világos, hogyan tudnának hasonló mennyiségű és minőségű cikket venni az újságírókat foglalkoztató cégektől, mint amennyit jelenleg előállít a lap szerkesztősége. Az viszont biztos, hogy a változás átformálná a lap működését, és belső vélemények szerint lényegében szétrobbantaná a jelenlegi szerkesztőséget.

Bodolai László, az Index igazgatóságának elnöke, a lap mögött álló alapítványt létrehozó cég tulajdonosa kérdésünkre azt mondta, a válság nyomán csökkenő reklámbevételek miatt a médiacégek átgondolják a működésüket, üzleti ügyekről azonban nem áll módjában nyilatkozni.

Úgy tudjuk, a tervet Gerényi Gábor ismertette a lap vezetésével. Gerényi valódi ősindexes, a lap alapítóinak egyike, aki 2012-ben hagyta el a portált. Ugyanakkor a médiától nem szakadt el, volt a Mandinert kiadó vállalkozás ügyvezetője, egyike az Azonnali.hu alapítóinak. Ezt a lapot közösen tulajdonolja Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselővel. Gerényi lapunknak azt mondta, titoktartási kötelezettsége van, csak a menedzsment hozzájárulásával beszélhetne a részletekről, ugyanakkor azt elismerte, hogy valóban felkérték tanácsadónak az Indexnél.

Nem csupán Gerényi jelent meg a lapnál, hanem Erdélyi Superman Zsolt is, a reklámszakember korábban az SZDSZ kampányait segítette. Ő kérdésünkre elmondta, az Indamédiánál dolgozik, de nem az Indexszel, hanem a Femina.hu-val foglalkozik. Mint mondta:

Én is hallottam róla, hogy „mit tudom én, be van csukva az Index”, de nekem ilyen megbízásom nincs. Engem arra szoktak alkalmazni, hogy valami tök jól menjen, arra, hogy valami ne menjen tök jól, arra nem. Nem is látom, hogy kinek az érdekében állhatna, hogy az Index ne menjen többé.