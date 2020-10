Ausztria bekeményít: este nyolc és reggel hat között kijárási tilalom lép életbe

Ausztriában keddtől a profi sportok kivételével betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak, jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár szombaton az MTI híre szerint.

A hotelek sem fogadhatnak vendégeket. A veszteségek 80 százalékát az állam megtéríti. Emellett éjszakai kijárási tilalmat léptetnek életbe: Ausztria lakosai este 8 és reggel 6 között csak meghatározott esetekben – például munkába járás, sportolás vagy kutyasétáltatás miatt – hagyhatják el lakhelyüket. Személyes találkozókra legfeljebb két háztartás tagjai között kerülhet sor.

Az iskolák és az óvodák továbbra is nyitva maradhatnak, de a felső tagozatosok és a felsőfokú oktatási intézmények tanulói áttérnek a digitális oktatásra. Az üzletek korlátozások nélkül nyitva tarthatnak, és a személyes szolgáltatást nyújtók – fodrászok, kozmetikusok – is folytathatják munkájukat. Ugyanakkor 10 négyzetméterre csak egy vendég juthat. A kórházakban és az idősotthonokban korlátozzák a látogatást. A látogatók egy negatív koronavírus-teszttel vagy megfelelő maszkkal (FFP2) léphetnek csak be az időseket, ellátásra szorulókat és betegeket ápoló létesítményekbe, és be kell tartaniuk az előírt távolságot. A szigorítás alól csak a palliatív kezeléseket és a kritikus életszakaszokban lelki segélyt nyújtó létesítmények képeznek kivételt. Kurz az esetek robbanásszerű növekedésével indokolta a szigorításokat. Megjegyezte: az intézkedéseket decemberben enyhíthetik. Ausztriában 104 925 fertőzöttje és 1109 halálos áldozata van a koronavírusnak.

Görögország szombaton általános éjszakai kijárási tilalmat jelentett be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. Kiriákosz Micotakisz miniszterelnök videóüzenetében hangsúlyozta: egy hosszabb, nyugalmas időszak után újra exponenciálisan növekszik a koronavírusos esetek száma. Hozzátette: szakértők figyelmeztettek, hogy a világjárvány próbára teheti az egészségügyi rendszer tűrőképességét. Elmondta: az új intézkedések a fertőzések emelkedéséért felelős két fő területet, a szórakoztatóipart és a közlekedést célozzák.

A kijárási tilalom kedden lép életbe, és éjféltől hajnali 5-ig lesz érvényben. Ugyanaznap országszerte kötelezővé válik a maszk viselése. Az erősen fertőzött területeket vörös zónába sorolják, ahol az éttermeknek és a szórakozóhelyeknek be kell zárniuk, valamint nem tarthatják meg a kulturális és sporteseményeket. Az egyetemek digitális tanrendre térnek át, és a kormány igyekszik lehetővé tenni, hogy dolgozóinak 50 százaléka otthonról végezhesse munkáját. A magánszektort is a home office kiterjesztésére buzdították. A korlátozások legalább egy hónapig maradnak érvényben. A hatóságok 1,5 milliárd eurót különítettek el a vírus által leginkább sújtott szektorok támogatására – számolt be Micotakisz. Görögországban pénteken 1690-nel nőtt a fertőzöttek száma. Az országban 37 196 fertőzöttje és 620 halálos áldozata van a koronavírusnak.

Eközben az Egyesült Államokban, Németországban, Lengyelországban és Belgiumban is rekordot döntött a napi új esetek száma.

Az Egyesült Államokban pénteken bejelentették, hogy 24 óra alatt 100 233 új fertőzöttet regisztráltak, ami világrekord. Korábban India volt a csúcstartó 97 894 fertőzöttel. A magas esetszám azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban másodpercenként több mint egy új fertőzöttet jelentenek.

A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma több mint 50 százalékkal 46 ezerre emelkedett októberben, ami augusztus közepe óta a legnagyobb szám. Az Egyesült Államokban 9 053 220 fertőzöttje és 229 768 halálos áldozata van a járványnak. Lengyelországban is rekord dőlt szombaton: csaknem 22 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában. A katolikus ország a járvány megfékezése érdekében úgy döntött, hogy mindenszentekkor zárva tartanak a temetők. Lengyelországban 362 731 fertőzöttje és 5631 halálos áldozata van a koronavírusnak.

Belgiumban 21 448 új esettel dőlt meg a napi rekord, amelyet kedden jegyeztek fel, és szombaton hoztak nyilvánosságra. A belga kormány bejelentette, hogy további korlátozásokra lehet számítani a járvány terjedése miatt. Hétfőtől az összes nem létfontosságú üzlet legalább egy hónapra bezár. Emellett a belga kormány háztartásonként egy látogatást engedélyez hetente. Kivételt az egyedül élő emberek képeznek, akiknek további egy látogatásra van lehetőségük. Belgiumban 412 314 fertőzöttje és 11 452 halálos áldozata van a járványnak.

Németországban 19 059-cel nőtt a fertőzöttek száma az előző 24 órában, ami újabb rekord – számolt be a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szombaton. Egy héttel korábban még 14 714 volt ez a szám. Angela Merkel német kancellár megerősítette: a kormány segíteni fog a bajba jutott vállalatoknak. November 2-án legalább egy hónapra újabb szigorítások lépnek életbe Németországban, és csaknem teljesen felfüggesztik a többi között a vendéglátóipar és a kulturális szektor működését. Az országban 527 916 fertőzöttje és 10 469 halálos áldozata van a koronavírusnak a Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint.

Kiemelt kép: HANS PUNZ / APA / AFP