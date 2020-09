Mesterházy Attila: Tóth Bertalan most magával versenyez

Úgy érzem magam, mintha egy 100 méteres síkfutáson 90 méternél szóltak volna, hogy 1500 méter a táv, aztán a cél előtt megint szóltak volna, hogy ez galopp és szerezz magadnak egy lovat

– mondta Mesterházy Attila az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azzal kapcsolatban, végül miért nem indult a párt elnöki posztjáért.

A jelölés folyamata hétfőn zárult le az MSZP-ben, eszerint Kunhalmi Ágnes választmányi elnök és Tóth Bertalan pártelnök a két társelnökjelölt.

Zárt listás szavazás lesz, ami azt jelenti, hogy meg kell nevezni az elnökhelyettest, az alelnököket és az elnökségi tagokat, nem lehet lehúzni róla senkit, amire Mesterházy szerint soha nem volt még példa a párt történetében.

Mint mondta, tudomásul veszi, ami történik, de szerinte az MSZP ennél többet érdemel.

Ha valaki előre megmondja azt, hogy zárt listán indulhatok, és úgy készüljek, személyeket kell találnom magam mellé, akkor elkezdek egy csapatot átgondolni, szerzek társelnök-jelöltet. Nem szeletelni kell meg kiszorítósdit játszani, erről a kongresszusnak kellett volna döntenie, de naponta változtak a feltételek. Én az elveimhez ragaszkodom, nem a pozíciómhoz, és másként nem tudok tiltakozni ez ellen. Nem tartom demokratikusnak az eljárást és legitimációs problémákat is felvet

– fogalmazott a volt pártelnök.

Mesterházy Attila arról is beszélt, Tóth Bertalan most magával versenyez, amit viccesnek és kaotikusnak tart. Azt nem mondaná, hogy megpuccsolták, de sok trükköt vetettek be, hogy az életét megnehezítsék.

Azt is megjegyezte, Tóth Bertalant és Kunhalmi Ágnest tudja támogatni, ha megfelelő a politikájuk, de komoly gondok vannak, hiszen lefelezték a támogatottságukat.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu