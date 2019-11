Nem számított arra Kolodko Mihály, hogy a Mi Hazánk a Dunába dobja a szobrát

Hétfőn Fülöp Erik, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője a Szabadság téren leverte Kolodko Mihály usankát ábrázoló miniszobrát, majd a Dunába dobta azt. Tettét azzal indokolta, hogy a párt szerint egy szovjet megszállási emlékmű is túl sok a közterületen.

Az ATV megkereste a szobrászt, aki azt mondta:

Gondoltam, hogy heves reakciókat fog kiváltani a szobor, de erre azért nem számítottam. Mégsem vagyok szomorú, mert pont az a műalkotások lényege, hogy érzelmeket váltsanak ki, ebben az esetben ez meg is történt. A szobor létrejött, hamar be is fejezte az életét, de ez így van jól.