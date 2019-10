Milliárdokért dolgozik Matolcsy jegybankjának a Matolcsy-fiú barátja

A bulinegyedre is ráharaptak a Fidesz-közeli vállalkozók

Nettó 1 milliárd 950 milliós keretszerződést kötött a Matolcsy György által vezetett Magyar Nemzeti Bank a családi jóbarátként ismert Száraz István cégével, a Frank Digital Kft.-vel — írta meg a K-Monitor.

A 24.hu birtokába került szerződésből szerint a Frank Digital 2019 október 7. és 2020 december 31. között dolgozik a jegybanknak, többek között az azonnali fizetési rendszer és a Növekedési Hitelprogram kommunikációjához adnak tanácsokat, illetve gyártanak stratégiát. A vállalkozás mindössze négy főt foglalkoztat.

Száraz István baráti kapcsolatban áll a jegybankelnök fiával, Matolcsy Ádámmal, tőle vette meg a kormányközeli Origo nevű portált kiadó New Wave Media Csoportot. Az adásvétel után néhány nappal Száraz azt állította, Frank Digital nevű cégén is túlad, ez azonban nem lehetett túl komoly elhatározás. Ugyan a cég minősített többségét 2017 júliusában eladta Osváth Eszternek, 2018 novembere óta azonban ismét Száraz, illetve DryCom Informatikai Tanácsadó Kft. nevű cége a Frank Digital egészének tulajdonosa.

A Frank Digital korábban is sokat köszönhetett a jegybanknak: az azóta megszüntetett Népszabadság írta meg, hogy jókora profit csapódott le a vállalkozásnál, miután a jegybank és annak alapítványai sok tízmillió forinttal megsegítették. Száraz István a jegybanki alapítványok körüli botrány egyik kulcsfigurája volt: 2016 áprilisában derült ki, hogy a Száraz tulajdonában lévő, a VS.hu-t is kiadó New Wave Production Kft. több mint félmilliárd forint támogatást kapott a MNB által létrehozott alapítványoktól különböző tartalmak létrehozására. Az ügy kirobbanásakor szinte a teljes szerkesztőség felállt, a VS.hu pedig csendesen vegetált megszűnéséig.

Mindez gyakorlatilag semmilyen hatással nem volt Száraz István és az MNB üzleti kapcsolatára: a jegybank 2017-ben a mostanihoz hasonló, nagy értékű keretszerződést kötött, akkor a fogyasztóbarát lakáscélú jelzáloghitelek népszerűsítésére. Azt a megbízást a Frank Digital mellett az azóta a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál monopolhelyzetbe került és a 30 milliárdos, állami rendezvényszervezési bizniszben is helyzetbe hozott Balásy Gyula cégével vitték el. A Zoom tárta fel, hogy a szálak összeértek a Frank Digitalnál: Matolcsy György unokatestvérének, Szemerey Tamás akkori bankján keresztül is, az NHB Növekedési Hitelbank Zrt. jelzálogjoga volt bejegyezve a cég üzletrészeire.

Az utóbbi időben mintha ligát váltott volna Száraz: az Mfor.hu őt sejti az MKB új tulajdonosa mögött. Az MKB sokáig fele-fele arányban Mészáros Lőrinc ésSzemerey Tamás befolyása alatt állt. Tavaly év végén, mikor a Szemerey által tulajdonolt NHB bajba került, Szemerey átadta MKB-pakettjét a Mészáros-körhöz tartozó Szíjj Lászlónak. Az ő részét vette meg egy rejtélyes magánszemély egy bonyolult ügyleten keresztül, az Mfor levezetése szerint gyaníthatóan nem más, mint a Matolcsy-családhoz köthető Száraz István.

Kiemelt kép: M2 Petőfi TV