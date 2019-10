Feljelentik a miskolci kamujelöltet, aki arról beszélt egy felvételen, hogy a pénzért indul, neki a Fidesz jó

Miskolc legnagyobb választási csalása történhetett: kamujelöltek indulhatnak pénzért a Fidesz érdekében a választáson, amire egy hangfelvétel utal, az MSZP és a Jobbik ezért feljelentést tesz – mondta a két ellenzéki párt országgyűlési képviselője hétfőn sajtótájékoztatón, a miskolci városháza előtt. Varga László (MSZP) és Jakab Péter (Jobbik) kijelentette: választás rendjének megsértése alapos gyanúja miatt tesznek feljelentést a rendőrségen.

Jakab Péter elmondta: van egy szervezet, az Új Lendület, amelynek jelöltjeiről az terjed városszerte, hogy „egyfajta álcivil szervezet, egy a feladatuk, a zavarkeltés”. A nyilvánosságra került hangfelvétel bizonyíték lehet arra, hogy pénzért kamujelöltek indulhatnak Miskolcon a Fidesz érdekében – tették hozzá.

A Hírklikk hírportál vasárnap számolt be arról, hogy olyan hangfelvétel került birtokába, amelyen Tóth Ákos önkormányzati képviselőjelölt, a felesége, és Tóth sógora, Bazin Levente, az ellenzéki pártok egyik önkormányzati képviselőjelöltje arról beszélget, mi indította Tóth Ákost arra, hogy elinduljon a választásokon.

A Bazin által rögzített felvételből arra lehet következtetni, hogy a motiváció az ezért kapott pénz. Az is elhangzik, hogy az Új Lendület jelöltje tisztában van cselekedete súlyával, de meggyőződése, hogy semmi baja nem lehet, mert meg fogja kapni a megfelelő védelmet – írta a Hírklikk. Tóth Ákos arról is beszélt, hogy neki a Fidesz jó, ezért nem is kampányol.

A felvételt meghallgatva, elemezve világos, hogy több bűncselekmény elkövetése is felmerülhet – közölte Varga László, megjegyezve: Miskolc történetének legnagyobb választási csalása történhetett, a Fidesznek magyarázatot kell adnia, hogy milyen kapcsolatban van ezzel.

Kiemelt kép: Új Lendület / Facebook