Gyöngyösi: A 2006-os Jobbik tudatosan játszott rá a rasszista és antiszemita érzésekre

A párt frakcióvezetője azt is felidézte, hogy két éve Orbán Viktor maga mondta Vonának, hogy antiszemita pártból filoszemitát csinált.

A Jobbik 2006-ban szubkulturális mozgalomként kezdett terjeszkedni, és akkoriban tudatosan játszottak rá a rasszista, antiszemita érzésekre – ismerte el a Válasz Online-nak adott interjúban Gyöngyösi Márton, a párt frakcióvezetője. Hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy a Jobbik rasszista és antiszemita politikai közösség lett volna, szerinte se többet, se kevesebbet nem tettek annál, mint amit ma tesz a Fidesz.

A különbség annyi, hogy mi ennek a pusztító voltát felismertük és meghaladtuk

– jelentette ki. Azt is elmondta: voltak tagjaik, akik szerették volna, ha a Jobbik antiszemita párttá válik, „akik tőlünk nemrég a Toroczkai-féle mozgalomba távoztak, vagy a Fideszhez átpártoltak, épp a Jobbik néppártosodását nem voltak hajlandók elfogadni”.

Az interjú apropója, hogy a kormánymédia elővette Gyöngyösi 2012-es parlamenti felszólalását, amelyben a zsidók listázásának többségéről beszélt. Ezt most „szerencsétlennek” nevezte, kifejtve, hogy azokban a napokban az izraeli légierő csapást intézett a Gázai övezet ellen, aminek rengeteg civil áldozata volt. Néhány nappal a felszólalás előtt az izraeli nagykövetségnél tüntettek emiatt, Vona Gábor akkori beszédében pedig szerepelt, hogy az izraeli-magyar kettős állampolgárok vonatkozásában ki kell szűrni a nemzetbiztonsági kockázatot.

Gyöngyösi szerint Vona ragaszkodott hozzá, hogy a parlamenti felszólalásban is legyen benne mindenképp ez a követelés, és még percekkel előtte sem tudta, hogyan illeszti be a szövegbe. „Felelőtlenül elvállaltam egy feladatot, amivel a szívem mélyén nem értettem egyet, ennek megfelelően nem is tudtam kivitelezni” – jelentette ki, bár azt is elismerte, hogy az akkori Jobbikból is következett Izrael és a zsidók emlegetése.

A frakcióvezető az interjúban még elmondta: Izrael létjogosultsága a pártja számára nem kérdés, az önvédelemhez is joga van, de a palesztinok is emberek. Ugyanakkor szerinte a Fidesz Soros-kampánya alkalmas arra, hogy antiszemita érzelmeket korbácsoljon fel. „Ma már nem ott tartunk, hogy egy kisebbségben lévő, jól körülhatárolható, növekedési potenciállal valójában nem bíró rétegpárt mondogatja ezeket a politikai szubkultúra fenntartására. Ma a magyar kormány feje, egy kétharmados kormánypárt mondja ezt mantraszerűen” – igyekezett kimenteni a Jobbikot Gyöngyösi.

Felidézte azt is, hogy 2017-ben még maga Orbán Viktor mondta Vona Gábornak, hogy „antiszemita pártból filoszemita pártot csinált”. A mostani nácizással szerinte az a cél, hogy éket verjenek az ellenzéki pártok közé, hogy ne valósulhasson meg az a koordináció, amellyel megroppanthatják a Fidesz uralmát. (Fotó: MTI / Máthé Zoltán)