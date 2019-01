Brexit: Theresa May a tárgyalások újranyitását kéri az EU-tól

Theresa May miniszterelnök a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételeiről tartott, a tavaly novemberi megállapodással lezárult tárgyalások újbóli megnyitását kéri az Európai Uniótól – közölte kedden a Downing Street. A May által kötött előző megállapodást ugyanis a brit parlament két héttel ezelőtt leszavazta. Ez volt a modern brit parlamentarizmus történetének legnagyobb arányú kormányzati veresége. Azóta a parlament bizalmat szavazott May kormányának, így annak feladata a brexit március végi határidejéig valamilyen megoldási javaslattal előállni.

