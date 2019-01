Gulyás Gergely felháborodott a gundelezésen

Mesterházy Attila (MSZP) arról érdeklődött, milyen feltételek mellett nyerte el a Gundel étterem a Miniszterelnökség pályázatát?

1. A Miniszterelnökség hol és mikor hirdette meg a pályázatot?

2. Mik voltak a további feltételek?

3. Hány pályázó nyújtott be pályázatot és kik voltak ezek?

4. Ebből mennyi volt az érvényes pályázat?

5. A nyertes étterem ajánlata mennyivel volt jobb a többi pályázó ajánlatánál?

6. A Gundel étterem hány fő részére vállalt meleg éteztetést?

A Miniszterelnökséget vezető miniszter nagyon kiakadhatott, mert az alábbi választ adta. Válaszát változtatás nélkül közöljük.

Felháborítónak tartjuk, hogy egy több mint száz éve működő, patinás, valódi tradícióval rendelkező éttermet rövid távú politikai haszonszerzés céljából használjanak fel az ellenzéki pártok. Nem véletlen, hogy a támadássorozattól minden józanul gondolkodó állampolgár, valamint gazdasági szereplő (köztük a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége) is elhatárolódott.

Kettős mércének tartjuk, hogy az ellenzéki képviselők az országgyűlési menza árképzése ellen – ahol maguk is

étkeznek – nem tiltakoznak, azonban a Karmelita kolostor menzájának árszabását kritikával illetik. A Karmelita kolostor hivatali étkezője hasonló árképzéssel dolgozik, mint a parlamenti képviselők étkeztetését ellátó Országház Étterem, ahol egy kétfogásos menü ára 780 forint.

A konkrét kérdésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. A Karmelita kolostorban az

engedélyezési és kiviteli terveknek megfelelően kialakított konyha és étterem bérlőjének kiválasztása nyilvános pályáztatás útján valósult meg. A pályázati felhívás a Hivatalos Értesítő 53. számában jelent meg 2018. október 4-én, „A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság pályázati felhívása a Budapest I. ker., 6459 hrsz., Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti épületegyüttesben található konyhák, étterem és kapcsolódó helyiségek hasznosítására”

címmel. A kiírásra egyetlen pályázó, az állami intézmények kiszolgálása terén évtizedek óta piacvezető GUNDEL Éttermi, Borászati Termelő, Üzemeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GUNDEL Kft.) nyújtott be pályázatot. Az elbírálás során

megállapítást nyert, hogy a GUNDEL Kft. pályázata érvényes, melyre tekintettel vele kötötték meg

a szerződést. Az értékelés legfontosabb szempontja a megajánlott bérleti díj összege volt. A nyertes

pályázó havi 2,54 millió forint bérleti díjat ajánlott.

Minden állampolgár, így Képviselő Úr számára is nyitva áll a lehetőség közérdekű adatigénylések beadására. Ennek megfelelően javaslom, hogy hasonló típusú megkereséseit inkább ilyen formában adja be, tekintettel arra, hogy egy szerződés részletes bemutatása szétfeszíti a parlamenti írásbeli kérdés műfaji kereteit. Tájékoztatom, hogy a most tárgyalt szerződést közérdekű adatigénylés keretében már számos médium megkapta.

Budapest, 2019. január 24.

Tisztelettel:

Gulyás Gergely