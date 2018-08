Szlovákiának is megvan a maga Elios-ügye, de ott már a büntetésnél tartanak

Az Elios szlovák leányvállalatának egyik alapítója is felbukkan abban a cégben, amely a szlovák hatóságok szerint szabálytalanul nyert több közvilágítási közbeszerzési pályázaton.

Orbán Viktor miniszterelnök családjáig érő ügyben, a közvilágítás-szerelésben világbajnok Elios holdudvara után kutakodtunk a határokon kívül, és szlovák kollégáink a SME hírportálnál nyomra is bukkantak. Az Elios szlovák leánycége ugyan nem szerepelt a nyertesek között, a koreográfia azonban hasonló volt a magyarországi közbeszerzési taroláshoz, és személyi szálakon is kimutatható a kapcsolat. Az ügy a milliárdos Rezes-dinasztiáig ér, de északi szomszédunknál nem az Európai Csalás Ellenes Hivatalnak, az OLAF-nak, hanem a helyi hatóságoknak szúrtak szemet a gyanús ügyletek.

A SME július végén megjelent cikke szerint hét, Besztercebánya környéki település (Zólyomkecskés, Cserény, Szebedénybecsó, Pónik, Horhát, Hegybánya, Bagyan) 2015 szeptemberében közbeszerzési pályázatot írt ki a közvilágítás fejlesztésére, amelyet uniós forrásokból finanszíroztak. A megbízásokat minden esetben az Infralux nevű cég nyerte el, a szerződések összértéke pedig 850 ezer euró volt. Az Infralux diadala azért furcsa, mert a céget a pályázat kiírása előtt mindössze egy hónappal alapította Dušan Kollár.

A gyanús győzelmek szemet szúrtak a szlovák hatóságoknak is, a résztvevő önkormányzatok közül volt olyan, amelyik többezer eurós közbeszerzési bírságot kapott, és a rendőrség is nyomozni kezdett. Ami pedig még egy csavart visz a történetbe, az az, hogy az Infraluxhoz köthető egyik szlovák üzletember ott bábáskodott az Elios szlovák leányvállalatának születésénél is.

Kiszórták a versenytársakat

Az érintett és uniós támogatásokból finanszírozott közbeszerzések elnyerésének fő feltétele a kiírás szerint az volt, hogy ki tudja a legolcsóbban elvégezni a kért munkálatokat. Ugyan két olyan cég is volt, amely az Infraluxnál olcsóbban ajánlkozott, mégsem ők nyertek. Az ügymenetre jellemző, hogy a pályázatok elbírálásának első körében az ajánlatkérők még azt mondták, hogy minden pályázat megfelelt a feltételeknek, később mégis újabb kritériumokat szabtak, például a lámpatestekkel kapcsolatban. A műszaki feltételek miatt az 1995-ben alapított és több közbeszerzésben is nyertes Progress HL nevű cég rögtön kiesett, később pedig az 1999-ben alapított Alfex is elbukott. Ráadásul úgy, hogy hiába ők ajánlották a legalacsonyabb árat, azt nem fogadták el az önkormányzatok, mert úgy gondolták, hogy az Alfex nem tudta volna leszállítani a kért alkatrészeket.

Másképp gondolta azonban a szlovák közbeszerzési hatóság, amely a szabálytalanságok miatt vizsgálatot indított a kérdéses projektekben. Szerintük az Alfex csupán formális hibákat követett el a pályázat beadása során, amelyeket később kijavított, és ha az önkormányzatok az Alfexet hirdették ki volna nyertesként, több ezer eurót spórolhattak volna.

A közbeszerzési hatóság ezért bírságot szabott ki az érintett önkormányzatokra 700 és 4500 euró közötti értékben.

Igaz, az Infralux pályázata ettől függetlenül érvényes maradt és elvégezhette a munkát, az ügynek azonban még nincs vége: az ügyészség és a rendőrség is nyomozást indított, az önkormányzati vezetők pedig elégedetlenek a közbeszerzési hatóság döntésével és azt fontolgatják, hogy bírósághoz fordulnak.

Ahol közvilágítás van, ott Elios van

A SME cikke szerint az alapítását követő első évben az Infralux bevétele 733 ezer euró volt, amely nagyjából megfelelt az abban az évben megkötött közvilágítási szerződések összegével.

Az Infralux alapítótagjai az Infrastruktur SK és a Spectrum SK voltak, majd az utóbbi helyére egy másik cég, a szintén a csoporthoz tartozó Spectrum Family lépett. Ennek az igazgatósági elnöke egy Marián Jelinek nevű szlovák állampolgár, aki ügyvezető igazgatóként az egyik alapítója volt a magyar Elios szlovákiai leányvállatának, és cége, az S Commerce ezer euróval be is szállt az Elios Slovakiába.

Ahogy azt korábban megírtuk, az elektromos lámpák gyártásával és elektromos berendezések telepítésével foglalkozó Elios Slovakia 2015. februárban, 1 hónappal azután alakult, hogy az OLAF vizsgálatot kezdett az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető cég közbeszerzései miatt. Az OLAF bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúját pendítette meg, és azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy fizettessenek vissza több mint 13 milliárd forint uniós támogatást a magyar állammal.

Jelinek azonban nem volt sokáig tag, júliusban távozott a szlovák Eliostól: két héttel azelőtt, hogy létrejött volna a közvilágítási piacra ugyancsak belépő Infralux.

Ahogy a magyarországi Elios-ügy a legmagasabb körökig ér, az Infralux is összekapcsolható magas rangú politikussal, a volt köztársasági elnökkel. Az SME szerint az Infralux 49 százalékos tulajdonosának, a Spectrum Family-nek a felügyelőbizottságában ott ül a korábbi szlovák államfő, Rudolf Schuster is. A lap megkereste az egykori politikust, aki azonban azt mondta, soha nem hallott az Infraluxról.

A cégháló az alábbi ábrán látható, a jobb alsó sarokban lévő fekete téglalapra kattintva nagyobb méretben is böngészhető.



Rezeš-ék

Van még egy magyar vonatkozású vonal is, amely az Infralux-ügyvezető Dušan Kollár ingatlanfejlesztőn keresztül vezet. Kollár korábban közeli kapcsolatban állt a szintén ingatlanokkal foglalkozó Rezeš családdal, pontosabban a családfővel, a 2002-ben elhunyt Alexanderrel. Az ő lánya az az Eva Rezešová aki Magyarországon négy halálos áldozatot követelő autóbalesetet okozott és 9 év börtönbüntetésre ítélték. A büntetése kétharmada 2018 augusztusában jár le, ekkor feltételesen szabadlábra helyezhetik.

Amint az az Index egy korábbi, részletes cikkéből kiderül, Alexander Szlovákia második leggazdagabb embere volt, vagyonának jelentős részét privatizációs ügyletekből szerezte a Vladimir Mečiar nevével fémjelzett zavaros időszakban. Kollar szintén feltűnt gyanús ingatlanügyek környékén, például 1998-ban mindössze évi 30 ezer koronáért (nagyjából 1000 euróért) adta bérbe a Pozsony történelmi városrészében található U Salvator nevű gyógyszertárat az akkori polgármesternek, Peter Kresaneknek.

Az Elios és barátai a szlovák piacon még nem tarolnak A hét megbüntetett szlovák település közbeszerzésein ugyan nem nyert az Elios, de másutt befutott Elios-holdudvarhoz tartozó GREP Slovakia – tudtuk meg. Mint korábban megírtuk, az OLAF-jelentésbe ugyancsak bekerült GREP Green Public Lighting is alapított egy szlovák leányt. A GREP Slovakia viszont az Elios-szal ellentétben már nyert közbeszerzést északi szomszédainknál. Egyrészt egy dél-nyugat szlovákiai faluban, Jókán jutott hozzá egy projekthez még 2014-ben úgy, hogy bár nem ők adták a legolcsóbb ajánlatot, a versenytársuk nem felelt meg a kiírás műszaki feltételeinek. Egy másik közbeszerzésen viszont nem volt másik ajánlattevő, így verseny nélkül állhattak neki renoválni Búcs közvilágítását.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó:Bielik István / 24.hu