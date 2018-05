Ronald Lauder szerint ő nem is mondott olyat, amire Orbánék kiakadtak

Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus (WJC) elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök által pénteken kifogásolt nyilatkozatot soha nem tett, sőt, a neki tévesen tulajdonított állásfoglalás tartalma ellentétes a meggyőződésével. Ronald S. Lauder egyben kérte válaszlevele ismertetését a magyar közvéleménnyel – tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombat délután az MTI-t .

Válaszlevelében Ronald S. Lauder azt írta: Orbán Viktor hozzá írt levele, amely a sajtóban is megjelent, olyan állásfoglalásra utal, amelyet ő soha nem tett, és amelyet nem is oszt. A WJC elnöke kiemelte, az a mély tisztelet, amelyet Orbán Viktor és a magyar nép iránt érez, nem ingott meg, és nagyra becsüli azt, amit a miniszterelnök tett a Zsidó Világkongresszusért, különösen pedig azt, hogy Orbán Viktor részt vett a szervezet 2013-as budapesti közgyűlésén.

Hozzátette: Orbán Viktor kétségkívül tudatában van annak, hogy a Zsidó Világkongresszus elnökeként egyik legfontosabb feladatának a keresztény és a zsidó közösség közötti baráti szálak erősítését tekinti, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Ennek a politikának – csakúgy mint a magyar miniszterelnökének – erkölcsi és elvi okai vannak és az emberek jobb egymás mellett élését szolgálja.

Lauder azt javasolja: miközben ezen az úton járnak – barátságban -, Orbán Viktor hívja őt fel bármikor, hogy további félreértéseknek elejét vehessék.

A WJC elnöke bízik abban, hogy hamarosan újra találkozhatnak, és sok sikert kíván a magyar miniszterelnöknek abban, hogy Magyarországot ezeken a “turbulens időkön” keresztülvezesse – zárta levelét a JWC elnöke.

Orbán Viktor a Zsidó Világkongresszus elnökének pénteken írt levelében azt írta: mélyen sérti Magyarországot és polgárait Ronald S. Laudernek az Open Society Foundation (Nyílt Társadalom Alapítvány) Budapestről Berlinbe költözéséről tett nyilvános állásfoglalása.

Csodálkozunk. (…) Az alapítvány elköltözésének Budapesten köztudott és nyilvánvaló oka, hogy Magyarország olyan szabályokat vezetett be, amelyek a transzparenciát kiterjesztik a külföldről finanszírozott szervezetekre is

– olvasható a levélben.

Tisztelettel felhívom az elnök úr figyelmét, hogy az alapítványt és annak alapítóját személyes felelősség terheli az európai antiszemitizmus növekedéséért is. Olyan személyeket is bejuttatott a migránsok között Európába, akiknek politikai és vallási nézetei érzékelhető mértékben megnövelték a zsidó közösségek veszélyeztetettségét. Ezzel szemben Magyarország és annak kormánya az európai zsidó közösségeket is védi, amikor megakadályozza a migránsok ellenőrizetlen bejutását az Európai Unió területére