A szombati tüntetés uniós himnusza miatt pipa a Fideszhez húzó Morvai

Morvai Krisztina napja feszülten indulhatott, szegény Beethoven meg forog a sírjában.

Morvai Krisztina: Orbán ellen is lázítana Soros, de hiába

Fölháborodott közleményben tiltakozott Morvai Krisztina EP-képviselő, aki anno a Jobbik színeiben jutott be az Európai Parlamentbe, majd megtagadta a Jobbikot, a Jobbik megtagadta őt, ő pedig a Fidesz retorikáját vette át. A fölháborodása annak szól, hogy a szombati összellenzéki tüntetésen a Kölcsey-féle Himnusz után Beethoven Örömódáját, azaz az uniós himnuszt is lejátszották. Morvai kijelentette, ő márpedig a magyar és székely himnusznál marad. Nem úgy, mint egyesek (a helyesírási hibák az eredeti szövegben is benne voltak):

Gyomorforgató volt látni a Jobbik vezetőit és az “új-jobbikosokat” együtt vonulni a szemkilövető vezérekkel s a DK, az MSZP illetve az SZDSZ utódpártok tömegeivel az “egyesült ellenzék” szombati tüntetésén – azokon a budapesti utcákon, ahol a mostani pajtások (Gyurcsány, Bajnai) könnygázát szívtuk nyolc éven át a nemzeti ellenállásban.

Innentől nettó fideszes szöveg következik: szánalmasak a tüntetők, új választást követelnek, ahelyett, hogy magukba néznének, a demokrácia nekik csak azt jelenti, hogy ők nyerjenek. Dühöt váltott ki Morvaiból az is, hogy a Jobbik a Nemzetek Európáját hirdette korábban, erre most uniós zászlók alatt vonulgatnak párttagok egy olyan rendezvényen, ahol az Örömóda is felcsendült.

Itt egy pillanatra alábbhagyott az EP-képviselőnő lendülete, és felidézett egy 2006-os emléket. Akkor egy meghallgatáson el akarta énekeltetni a Székely Himnuszt mindenkivel, de egy SZDSZ-es képviselőnő inkább az EU himnuszát dalolta volna végig. Ez bizony nagy törés volt a radikális Morvai életében:

Akkor szembesültem vele, hogy milyen meghatározó szerepük van a szimbólumoknak az egymással ellentétes értékrendek – nemzeti illetve internacionalista – kifejezésében.

Morvainak az Örömóda hallatán mindig az Európai Egyesült Államok rettegett terve jut eszébe, ezért ő dafke ülve marad, ha meghallja. Sőt ez nem is himnusz, az csak országoknak van szerinte. Morvai homályos történelmi tudással összeveti a szocializmusban kötelezően állva éneklendő Internacionálét és az Örömódát, aminek hallatán szerencsére még nem kell vigyázzba állni. Reméli, egyre többen cselekszenek majd így.

A Fidesz széthúzó retorikájára kiválóan felülve Morvai végül azt írja, az olyan tömegrendezvényeken, mint a szombati volt, ahol borítékolható, hogy elhangzik majd az EU himnusza, nemzeti érzelmű magyar ne is jelenjen meg.

