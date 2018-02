Jó helyen ül a bagatellező államtitkár személyi titkára

Bagatell ügy, de az OLAF szerint mégis összeférhetetlenség volt itt. És akkor még Szűcs Gabrielláról nem is beszéltünk.

Még el sem ült az Elios-botrány, újabb OLAF-sztori látott napvilágot, épp a 24.hu-n, aminek a középpontjában Homolya Róbert mostani közlekedési államtitkár áll. A történet bonyolultnak látszik, de nem az annyira. Az Európai Csalás Elleni Hivatal szerint 3,3 milliárd forint támogatást vissza kéne fizetnie Magyarországnak két konkrét ügy miatt.

A fő ok, hogy Homolya több közbeszerzésben is közvetetten részt vett tanácsadóként, 2010-től viszont ő volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyettese. Ekkor még zajlottak a tanácsadói projektjei, ez bizony összeférhetetlen. Homolya később is sok EU-s pénzek elosztása körüli poszton mozgott, és az se jelent semmit a 444 szerint, hogy most a közlekedéspolitikában dolgozik.

Ugyanis a Közbeszerzési Hatóság elnöki kabinetvezetője 2016 januárja óta Homolya NFM-es személyi titkára, Szűcs Gabriella.

Homolya 2017-es közlekedéspolitikai államtitkárrá való kinevezése után Szűcs lett a Magyar Közút felügyelőbizottsági elnöke is. Mindez azért nem lenne mindegy, mert Homolyának és feleségének is van még közbeszerzésekben érdekelt cégük. A Közbeszerzési Hatóság szerint nincs összeférhetetlenség Szűcs munkakörei között, ahogy az NFM se lát problémát ebben.

Elő is vették a fideszeseknek kiosztott kötelező szöveget: az OLAF jelentése egy „brüsszeli kampányjelentés”, megállapításai több ponton tévesek. A fejlesztési minisztérium szerint ugyanis Homolya nem vett részt a támogatói döntések meghozatalában, érdekeltségei pedig még kinevezése előtt megszűntek. Az OLAF összeférhetetlenséggel kapcsolatos észrevételei a tárca szerint zavarosak.

(Kiemelt kép: MTI Fotó/Soós Lajos)