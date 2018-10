Drágább lehet a kgfb, ha a biztosító lapít

Kgfb-évforduló A biztosítónak a fordulónap előtti 50 napig kell kiküldenie az értesítést a következő évi díjról. Ha az autós váltani akar, akkor a meglévő biztosítását az évforduló előtti 30. napig mondhatja le.

Alkuszcég telefonos ügyintézője kotyogta el olvasónknak, sűrűn előfordul, hogy a(z év közbeni) kgfb-fordulón a biztosító nem küld időben értesítést arról, hogy mennyi lesz az új, megemelt díj. Így ha az autós nem tartja számon a dátumot, könnyen belecsúszhat abba, hogy lekési a váltást egy kedvezőbb árú biztosításra. Vagyis a biztosító hibájából az autós rákényszerülhet, hogy drágább biztosítást fizessen egy évig.

Megkérdeztük a Netrisk alkuszcéget, de azt válaszolták, náluk nincs ilyen tapasztalat, nem jellemző a tendenciózus késés. Ez szerintük nem is igen lehetséges, mivel a törvény szigorúan szabályozza a kérdést, és a felügyelet is kiemelten foglalkozik ezzel a területtel. Olyat persze elképzelhetőnek tartanak, hogy ha az ügyfél e-kommunikációt jelölt be, akkor a biztosító papíralapon nem, csak a szerződő által megadott e-mail címre küld értesítést, ami esetleg elkerüli az ügyfél figyelmét.

A pénzügyi felügyelet előtt azonban nem ismeretlen a jelenség, amiről az ismeretlen ügyfélszolgálatos beszámolt.

Az MNB-hez is ment panasz

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) az elmúlt egy évben 385 ügyfélpanasz érkezett a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjszámításával kapcsolatban, ami az összes kgfb-ügyfélpanasz mintegy negyede. A panaszok kisebbik része kapcsolódott a kgfb-szerződési évfordulóhoz, de az MNB-hez is érkezett olyan jelzés, hogy elmaradt a következő évi díjról a tájékoztató értesítő megküldése.

A legjellemzőbb ügyfélpanaszok a következők voltak:

Az évfordulóról, és a várható díjról szóló tájékoztatót az ügyfél nem kapta meg, így nem mondta fel a szerződését. E miatt drágább szerződése maradt érvényben, bár máshol olcsóbban szerződhetett volna.

Az ügyfél e-mailben kapta meg az értesítőt, a mellékletet nem tudta megnyitni, a tartalomszűrő miatt nem kapta meg a levelet, stb.

Ritkább panasz volt, hogy a díjértesítőben szereplőtől eltért a ténylegesen fizetendő díj.

Négy biztosítónál is gond volt a kgfb-értesítéssel

Az MNB 2017-2018-as felügyeleti vizsgálatai alkalmával 4 biztosítónál állapította meg, hogy elmaradt, illetve késedelmes volt a kgfb-évfordulós és díjértesítő kiküldése. Ezért kötelezték őket, hogy alakítsanak ki olyan szabályozást, működtessenek olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, hogy tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni.

Az MNB a jogsértés miatt ilyen esetekben – többek közt az elkövetett jogsértés időtartamától, az érintett ügyfélkör nagyságától függően – bírságot is kiszab. Különösen súlyos esetben nyilvános közzététellel, illetve sajtóközleményben is tájékoztat, mint például a Generali biztosító esetében, akiket többek között kgfb-évfordulós tájékoztatási hiányosság miatt 76,5 millió forintra büntetett a felügyelet idén májusban.

Az MNB emellett az ügyfelek érdekének védelmében 2017-ben feltérképezte a kgfb-szerződést elektronikusan értékesítő biztosítók gyakorlatát. Megállapították, eltérő, hogy

az ügyfeleknek van-e lehetőségük a szerződéskötés során az általuk megadott e-mail cím ellenőrzésére, illetve hogy

a biztosító hibás e-mail cím esetén milyen eljárást folytat.

A kevésbé fogyasztóbarát biztosítókat javaslatban értesítették, mi lenne a követendő eljárás.

Autósként erre figyeljünk

Ha megváltozik az biztosítónak megadott értesítési cím, akkor haladéktalanul küldjön jelzést az autós, hogy időben megkapja a kgfb-évfordulós díjértesítőt.

Ha elektronikus kapcsolattartást választott, akkor a biztosító az egyes dokumentumokat elektronikusan küldi a megadott elérhetőségre. Ezeket az üzembentartónak magának kell kinyomtatnia, a biztosító nem kötelezhető erre. Vitás ügyben célszerű, hogy az ügyfél ellenőrizze a biztosítónak megadott e-mail címet és annak beállításait.

Ha az elektronikus kapcsolattartás nem megfelelő az ügyfélnek, javasolt, hogy vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval és tájékozódjon a szerződésmódosítás lehetőségéről.

Ha eltér a díjértesítőben szereplő, illetve az ügyfél által ténylegesen fizetendő díj, ennek oka lehet, hogy valamelyik, a díjtarifában figyelembe vett adat a díjértesítő kiküldése és az évforduló között változott (káresemény történt, a jármű vagy az üzembentartó valamely adata megváltozott stb.)