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Gazdaság

Drágulás a jogosítványoknál péntektől: nő a KRESZ-vizsga és a forgalmi vizsga díja

Giovanni Mereghetti/UCG/Universal Images Group via Getty Images
24.hu
2026. 07. 16. 12:40
Giovanni Mereghetti/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Július 17-től módosulnak a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. által alkalmazott vizsgáztatási, vizsgálati és egyéb szolgáltatási díjak építési és közlekedési miniszter április 20-án kelt határozata értelmében – közölte honlapján a társaság.

A díjak meghatározása a díjszabályzatban rögzített, objektív és költségalapú módszertan szerint történik. A díjszabályzat az egyes díjtételeket a mindenkori minimálbérhez kapcsolódó díjalap és az adott szolgáltatáshoz rendelt szorzók alapján állapítja meg.

A módosítás eredményeként a díjtételek átlagosan 11 százalékkal változnak.

A változás részeként a B kategóriás járművezetői elméleti és gyakorlati vizsgák díjai is módosulnak, amelyek több mint másfél évtizede változatlan összegben kerültek alkalmazásra.

Mit jelent ez egy B kategóriás vizsgázó számára?

•    Elméleti KRESZ-vizsga: 4 600 Ft → 5 100 Ft (+500 Ft)
•    Forgalmi vizsga: 11 000 Ft → 12 200 Ft (+1 200 Ft)
•    Összes változás: +1 700 Ft

Főszabály szerint a díjmódosítás nem érinti a már megszervezett és a Vizsgaközpont által visszaigazolt vizsgákat, vizsgálatokat, azaz a vizsgára történő jelentkezés időpontjában hatályos díj megfizetésével kell számolnia a jelentkezőnek.

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